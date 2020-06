"Duckadam este foarte corect. Pe mine m-a deranjat de multe ori!" Laurentiu Reghecampf, dezvaluiri din interiorul clubului! Ce se intampla cand cei doi au colaborat la FCSB

Laurentiu Reghecampf a comentat decizia lui Duckadam de a pleca de la FCSB.

Helmut Duckadam si-a inaintat demisia in ziua derby-ului cu CFR Cluj si a luat prin surprindere pe toata lumea, inclusiv pe Gigi Becali.

Reghecampf spune ca Duckadam era implicat la echipa si un om foarte corect:

"Eu mereu mi-am dorit sa exista o ierarhie la echipa. Eu nu treceam peste MM, eu daca era ceva vorbeam intai cu el. Care el la randul lui poate vorbea cu Vali inainte sa vorbeasca cu Gigi Becali.

Eu cred ca toti au incercat sa il sustina pe Helmut. Nu cunosc lucrurilea astea (n. r. despre cat castiga Duckadam la FCSB). Eu stiu foarte multe lucruri pe care le-a facut Gigi. Nu sunt avocatul lui.

Clar este unul dintre cei mai importanti jucatori ai echipei Steaua, eu cred ca e acelasi lucru cu FCSB, pentru mine.

Helmut e un om foarte corect care pe mine de multe ori m-a deranjat. Si eu i-am zis, l-am chemat la masa am stat de vorba cu el. Am vazut cand a zis ca a vorbit doar cu Ilie Stan (n. r. la FCSB). Gresit! El vorbea cu mine tot timpul, eu am fost omul care l-am luat in avion cu mine. Am vorbit de foarte multe ori cu el ca avea reactii despre Tatarusanu. Eu i-am zis sa isi spuna parerea, dar i-am zis sa mearga si la portar. L-am chemat la masa, in avion si sotia lui.

Tatarusanu este un om foarte corect si el s-a simtit foarte jignit atunci. Si eu am incercat sa vorbesc cu el pentru ca era jucatorul cel mai important pentru mine. Eu nu am cum sa il schimb pe el pentru ca a gresit la un gol. Eu trebuie sa ii dau incredere. La un meci cu Medias a gresit la doua goluri si eu am zis sa se termine cu discutiile astea.

Pentru mine este cel mai important om, daca nu avem portar care sa fie sigur pe el nu o sa avem niciun succes. Exista portarul numarul 1 si daca se continua cu greselile schimbam. Nu schimbi la mijlocul campionatului", a spus Reghecampf la Digi Sport.