FCSB duce lipsa de un LIDER in teren! Cine ar putea duce povara intregii echipe! "Cu astfel de lucruri te nasti"

FCSB sufera la mijlocul terenului si are nevoie de un lider care sa coordoneze jocul.

Laurentiu Reghecampf a analizat jocul FCSB si stie ce ii lipseste echipei antrenate de Bogdan Vintila. Un mijlocas creativ, care sa ofere siguranta si pase precise ar fi ideal in echipa ros albastrilor.

"Tanase este deja un jucator cu personalitate, Florinel Coman la fel, Man, dar ei sunt jucatori de banda, pot deveni lideri, dar iti trebuie un jucator la mijloc care sa tina totul in mana, sa controleze situatia. Asta se poate stabili doar intre ei.

Degeaba as incerca eu sau patronul sa impingem pe cineva in fata. Cu astfel de lucruri te nasti, cu calitatile de lider. Trebuie sa joci international, sa te califici in Europa League, pentru ca in grupele Ligii e foarte greu. Trebuie sa faci meciuri bune la echipa nationala, ca sa pleci pe bani buni.

Nu pot spune cine e liderul de la FCSB, nu stiu cum e atmosfera in interiorul echipei, nu am intrebat. Am mai mai vorbit cu Meme, cu patronul, dar nu imi permit sa intreb astfel de lucruri.", a spus Reghecampf la Digi Sport.

Actualul antrenor al lui Al Wasl isi leaga numele de ultimele performante notabile ale FCSB. Doua din ultimele trei titluri au fost cucerite cu el pe banca si a antrenat in victoriile cu Ajax si Chelsea din fazele eliminatorii ale Europa League.