Panica pentru Bogdan Vintila! FCSB poate ramane fara un om de baza: "Vedem la 1 iulie cine are dreptate!"

FCSB poate pierde unul dintre cei mai importanti jucatori fix in mijlocul playoff-ului.

In jurul lui Bogdan Planic (28 de ani) este o adevarata dilema. Impresarul fundasului sustine ca mai are contract cu FCSB pana la 30 iunie, in timp ce Gigi Becali anunta ca intelegerea sarbului expira anul viitor.

Planic a fost titular in deplasarea pierduta de la Cluj, scor 0-1, iar Gigi Becali a fost incantat de jocul fundasului.

Bogdan Vintila nu are foarte multe optiuni in centrul defensivei si plecarea lui Planic ar afecta destul de mult 'primul 11' al antrenorului.

"Asteptam 1 iulie si o sa vedem ce se intampla, cine are dreptate", a reactionat Zvonko Milojkovic, impresarul lui Planic, pentru Digi Sport.

Daca va pleca Planic, Vintila se va mai putea baza pe postul de fundas central doar pe Andrei Miron si Iulian Cristea.

Dragos Nedelcu, care a evoluat pe acest post in derby-ul cu CFR Cluj, s-a accidentat grav si risca sa lipseasca tot restul anului daca se confirma diagnosticul de ruptura de ligamente.

Soiledis, fundas stanga de meserie, ar mai putea evolua si el pe postul de fundas central.

Gigi Becali: "Planic sa faca actele si sa plece"

Patronul FCSB-ului l-a contrazis pe agentul jucatorului dupa meciul cu CFR Cluj si sustine in continuare ca sarbul mai are un an de contract:

"Are contract pana la anul, nu vorbim dupa agenti. Daca nu are, sa faca actele sa plece. A facut foarte mult aseara, a fost bun", a spus Gigi Becali la PRO X.