Duckadam, surprins de un jucator de la FCSB! A fost decisiv in aducerea lui la echipa, dar comportamentul fotbalistului a lasat de dorit: "M-a dezamagit foarte mult!"

Helmut Duckadam s-a simtit tradat de unul dintre jucatorii ros-albastrilor.

Helmut Duckadam, fostul presedinte de onoare al FCSB-ului, a vorbit despre relatia pe care o avea cu jucatorii in cadrul clubului si despre cum la afectat faptul ca era mereu obiectiv si nu se ferea sa ii critice.

Dennis Man, care este aradean ca si Duckadam, a fost adus la FCSB cu ajutorul fostului presedinte de onoare, insa acesta si-a schimbat radical comportamentul in momentul in care a fost criticat:

"M-a dezamagit foarte mult Man, mai ales ca e aradean. Acum isi asuma multi merite ca l-au adus la FCSB. Numai eu stiu, Adi Mateias, George Buruga, cate telefoane am dat si am incercat sa mai scadem din pret.

Faptul ca am spus de cateva ori de Man ca nu face faza de aparare si l-am mai criticat poate, a avut un comportament din asta de om cu care nu mai puteai sa ai o relatie.

Am fost odata cu fetita mea la baza ca sa ii dea niste exercitii domnul Lupu si vorbeam cu toti jucatorii. I-am spus sa nu fie suparat pe mine pentru ca l-am criticat ultima oara si mi-a spus: 'Nu ma mai supara pe mine nimic.'

Sinurul jucator cu care am reusit sa am o relatie in ultimul timp a fost Tanase, pe care chiar daca l-am criticat omul a fost la fel de modest, ok", a declarat Duckadam la Digi Sport.