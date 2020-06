BREAKING NEWS | Duckadam s-a razgandit! Mesaj de ultima ora pentru suporterii FCSB-ului: "Nu mai pot sa accept!"

Fostul presedinte de onoare al FCSB-ului s-a razgandit si spune ca i-a comunicat lui Gheorghe Mustata ca nu va mai accepta functia pe care i-au propus-o in Liga Suporterilor.

Miercuri, 17.06.2020, Gheorghe Mustata si Virgil Bolea vor sustine o conferinta de presa la care ar fi trebuit sa fie prezent si Duckadam, insa acest lucru nu se va mai intampla.

"M-a contactat seful galeriei, Mustata, daca vreau sa fac parte ca membru de onoare al acestei grupari. Am fost de acord atunci, era in urma cu vreo 2 luni. Ieri, luni, l-am sunat dupa ce mi s-a comunicat ca eram cel mai neimportant om in cadrul clubului. Nu mai pot sa accept aceasta functie. Raman alaturi de suporterii FCSB-ului care sigur isi doresc cu totii sa castigam in acest an un trofeu. Dar maine nu o sa fiu acolo", a spus Duckadam la Digi Sport.