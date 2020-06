"Nu e de nivelul FCSB! Am mai vazut astfel de nereusite la el." Gigi Becali, sfatuit sa renunte la un fotbalist! Greselile care l-au compromis

FCSB a pierdut in deplasare la CFR Cluj, scor 0-1.

FCSB a fost invinsa de CFR Cluj, singurul gol al partidei fiind marcat de Ovidiu Popescu in propria poarta.

Cornel Dinu (71 de ani) l-a scos tap ispasitor pe mijlocasul ros-albastrilor, care in derby a evoluat fundas stanga.

Cornel Dinu spune ca coordonarea deficitara a lui Ovidiu Popescu este un minus pe care il are mijlocasul, iar acest lucru s-a vazut chiar si atunci cand a evoluat pe postul sau de baza.

"Nu are nicio scuza si, incercand sa imi fortez putin memoria, am mai vazut astfel de nereusite chiar in postura de mijlocas a lui Ovidiu Popescu. Adica momente in care nu se coordoneaza piciorul de sprijin cu dinamica celui care vrea sa loveasca. Nu este un jucator de nivelul sau pretentiile celor de la FCSB", a declarat Cornel Dinu pentru Telekom Sport.