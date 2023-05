Bogdan Vintilă, motivat că FC Argeș a evitat retrogradarea directă: „A fost ca un roller coaster! Mâine avem antrenament!”

FC Argeș a învins-o pe Petrolul Ploiești, 3-0, în ultimul meci din play-out. De asemenea, piteștenii au profitat că Chindia Târgoviște a scos doar un egal cu Fc Voluntari, 2-2, și vor disputa barajul pentru retrogradare/promovare cu Dinamo sau Oțelul Galați.

Bogdan Vintilă, încrezător că elevii săi o pot menține pe FC Argeș în Liga 1

Bogdan Vintilă este mândru de atitudinea pe care au avut-o jucătorii săi cu Petrolul Ploiești. Însă, reamintește că FC Argeș mai are o dublă foarte grea pentru menținerea în Liga 1. De aceea și motivul pentru care piteștenii trebuie să se prezinte sâmbătă la antrenament.

„I-am văzut nervoși, agresivi, exact ce aveam nevoie pentru a face diferența. Mă bucur că am reușit să marcăm și mergem la marcaj. Îmi doream o victorie și după cât am suferit în acest campionat, cred că meritam și noi un rezultat bun care să încânte și publicul din tribune.

Jucătorii au realizat că nu aceasta estea valoarea lor și că nui reprezintă locul din clasament. Sincer, am fost foarte conectat la meciul meu, nu am știut rezultatul până la final. Ce să zic? Trăim periculos de când am venit eu aici. Acest play-out a fost ca un roller coaster, am avut niște trăiri intense și diametral opuse. Mă bucur că am reușit să mai avem o șansă de a rămâne în Liga 1 pentru că nu am rezolvat nimic.

Normal că suntem mai încrezători. Jucătorii au văzut că se poate și când ai atitudinea pe care noi am avut-o în seara asta se poate câștiga. Mâine avem antrenament, duminică au liber, și de luni pe apucăm de treabă. Mă interesează doar să-mi pregătesc echipa cum se poate mai bine”, a declarat Bogdan Argeș Vintilă la finalul meciului.