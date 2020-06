"As lucra doar cu Gigi Becali!" Antrenorul care a ramas IMPRESIONAT de patronul FCSB! Dezvaluiri din sanul echipei

Gigi Becali este un om foarte implicat la FCSB si de multe ori ia decizii peste antrenorul echipei.

Laurentiu Reghecampf, fost antrenor la FCSB, dezvaluie secretele din spatele colaborarii sale cu Gigi Becali. Actualul antrenor a lui Al Wasl spune ca s-ar intoarce in Romania doar la FCSB si doar pentru o noua colaborare cu Gigi Becali.

"As lucra doar cu Gigi Becali si m-as intoarce doar la FCSB. Este foarte important in relatia cu Gigi sa stii cum sa vorbesti. Chiar ieri am vorbit cu el. Eu am fost primul antrenor care i-a spus lui Becali ca schimba dupa 20 de minute si mi-a zis <<Nu se poate asta>>.

Eu nu ma pot supara pe el. Am stiut sa ii explic toate lucrurile care se intampla la echipa. El este foarte linistit cand vede ca jocul merge bine la echipa.", a spus Laurentiu Reghecampf la Digi Sport.

Antrenorul a reusit sa cucereasca doua titluri cu FCSB. A reusit marea performanta de a o elimina pe Ajax din saisprezecimile Europa League, iar in optimi a obtinut o victorie cu Chelsea.