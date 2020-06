Atac DUR la adresa lui CFR Cluj! Reghecampf o vede pe FCSB peste ardeleni! "Cu ce te ajuta sa castigi un titlu in Romania daca nu vinzi nimic?"

Laurentiu Reghecampf critica jocul prestat de CFR Cluj si crede ca FCSB ramane cel mai de succes club din tara, chiar daca va pierde titlul.

Reghecampf a fost antrenor la FCSB si a castigat doua titluri cu echipa ros albastra. Actualul tehnician al lui Al Wasl a vazut meciul dintre CFR si FCSB si are doar cuvinte de lauda la adresa lui Gigi Becali si a echipei.

Chiar daca ardelenii vor cuceri tilul, Reghe crede ca FCSB ramane un club mult mai de succes. Asta si datorita patronului, care investeste o multime de bani in aducerea de noi jucatori.

"Cu ce te ajuta sa castigi un titlu in Romania daca nu vinzi nimic? Nu stiu daca poti face la FCSB o echipa asa cum e CFR. Cand eram eu antrenor nu stateam niciodata sa ne aparam, faceam pressing si atacam.

Gigi cumpara in mare parte jucatori romani. Este singurul om care a recunoscut ca vrea sa faca bani din fotbal. FCSB are nevoie de un om la mijloc, care sa dirijeze putin jocul. De la mijloc in sus sunt foarte buni. FCSB este echipa care trebuie sa aiba initiativa la orice meci pe care il joaca.", a spus Reghecampf la Digi Sport.