S-a aflat care va fi urmatoarea destinatie a "perlei" Ungariei! Directorul lui Salzburg a mers deja in Germania pentru ultimele discutii

In ultima vreme s-a zvonit ca Dominik Szoboszlai (20 de ani) e curtat de mari echipe ale Europei, precum PSG, Milan sau Arsenal.

Szoboszlai a fost eroul Ungariei in barajul cu Islanda, marcand in prelungiri golul calificarii la Campionatul European de anul urmator. Fotbalistul cotat la 25 de milioane de euro a decis sa plece la RB Leipzig, echipa "mama" a celor de la Salzburg, conform celor de la SkySport.

Toate partile s-au inteles in privinta unui transfer, iar de pe contract mai lipseste doar semnatura. Conform aceleiasi surse, directorul sportiv al lui Salzburg, Cristoph Freund, a fost in Leipzig in aceasta saptamana pentru a negocia transferul. Cele doua parti vor urma sa anunte oficial transferul inainte de Craciun.

Clauza de reziliere a lui Szoboszlai este egala cu cota fotbalistului, adica in valoare de 25 de milioane de euro. Fotbalistul ar fi considerat acest pas la Leipzig drept logic, considerand ca Julian Nagelsmann il poate ajuta sa progreseze in cariera. Szoboszlai va fi eligibil pentru optimile din UEFA Champions League, Leipzig urmand sa-si afle adversarul luni.