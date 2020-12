Prin ce a trecut Marius Lacatus dupa transferul la Steaua! "M-am intrebat ce caut aici!" Momente inedite dezvaluite de legenda ros-albastrilor

Marius Lacatus a vorbit despre momentele in care a ajuns la echipa la care a scris istorie.

Fostul fotbalist are in palmares 10 titluri de campion al Romaniei si o Cupa a Campionilor Europeni cu Steaua, echipa la care a ajuns in 1983.

Lacatus si-a amintit de momentul in care a fost transferat de la Brasov in Ghencea, dezvaluind temerile prin care a trecut dupa ce a ajuns la stadion.

"Nu as fi vrut sa fii in situatia mea. Am ajuns in Gara de Nord, m-a luat o echipa a Armatei, m-a dus la club, mi s-au facut poze si apoi m-au dus la stadion. Eram acolo pe hol, am coborat panta dintre cele doua vestiare si a venit nea Imi.

Mi-a zis: 'Dumneavoastra...'. I-am raspuns ca sunt Marius Lacatus. In mintea mea am zis: 'Daca nu ma recunoaste, e groasa. Ce caut eu aici?'. In vestiar erau niste jucători cu o experienta grozava, nu stiam pe unde sa ma asez.

Imi tremurau la inceput picioarele. Am facut antrenamentul, mi s-a spus ca voi fi cazat la hotel, in camera cu tovarasul Petcu. Lui i-am zis sa tina cheia la el ca ma descurc eu. Ca plec la Brasov. M-am urcat in tren si am plecat. M-am intors dimineata, stiam mersul trenurilor perfect. Asta am facut-o o perioada destul de lunga.

Am avut un tur de campionat foarte bun, marcasem 12-13 goluri. Naveta tot continua. Eu ceream garsoniera, la hotel era interzis sa vii cu prietena. S-a intamplat asta pana si-a dat seama colonelul Popescu si a zis sa imi dea garsoniera ca ma pierd", a declarat Marius Lacatus, potrivit AS.ro.