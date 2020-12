"Coman, Man si Morutan, inmultiti cu 100, nu ajung la valoarea lui!" Pustiul de la FCSB continua sa impresioneze! "E fotbalist de mare clasa"

FCSB este lider in Liga 1, iar oamenii de fotbal din Romania sunt cu ochii pe "perlele" lui Gigi Becali.

Octavian Popescu este unul dintre jucatorii care au atras toate privirile in ultima vreme. Laudele la adresa tanarului mijlocas s-au intensificat dupa meciul cu UTA Arad, in care fotbalistul a scos penalty-ul cu care FCSB a deschis scorul, obtinand apoi victoria cu 3-0.

Adrian Porumboiu a vorbit acum despre Popescu, declarand ca pustiul in varsta de 17 ani, va avea un viitor extraordinar.

"Am vazut sambata, in meciul FCSB - UTA, cel mai mare jucator pe care il va avea Romania in urmatorii ani. Octavian Popescu de la FCSB. Nu am vazut jucator de varsta lui cu atata personalitate, atatea ruperi de ritm, atatea driblinguri, atata incredere, zici ca are 30 de ani si el n-a implinit nici 18!

Coman, Morutan, Man, inmultiti cu 100, nu ajung la valoarea lui. Asta-i fotbalist de mare clasa! Repet, eu n-am vazut pana acum asa jucator. Asa copil talentat. Are tupeu, are tupeul jucatorului care stie ce are de facut si stie ca poate face asta. Cand intra cu mingea la picior, nu i-o iei decat cu fault.

Si Gica Hagi avea tupeu ca stia ce avea de facut, si Maradona, Dumnezeu sa-l ierte, avea tupeu. Asta e caracteristica fotbalistilor de exceptie. La fel ca ei, si Octavian Popescu are scanteie, se vede ca are geniu de fotbalist daca ai ochi format in fenomen. De la Gica Hagi eu n-am mai vazut asa talent in Romania. Ce mai, copilul e fotbalist de fotbalist", a declarat Adrian Porumboiu, potrivit Fanatik.

Urmatorul meci al celor de la FCSB este programat duminica, de la ora 21:00, in deplasare pe terenul celor de la CFR Cluj.