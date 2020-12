Nume SURPRIZA pe lista de jucatori doriti de Koeman! Cine este fundasul pe care vrea sa-l aduca in aceasta iarna la Barcelona

Ronald Koeman isi pregateste lista cu jucatorii pe care si-i doreste la echipa.

Antrenorul Barcelonei cauta un fundas central, iar preferatul sau ramane Eric Garcia. In cazul in care nu-l va putea transfera pe jucatorul lui Manchester City, Koeman are si o alta varianta.

Olandezul a pus ochii pe fundasul lui Ajax, Lisandro Martinez, cotat la 20 de milioane de euro, potrivit site-ului transfermarkt.com.

Potrivit publicatiei Diario Sport, argentinianul in varsta de 22 de ani i-a atras atentia lui Koeman, fiind folosit atat pe partea stanga a defensivei, cat si in centrul apararii.

Jurnalistii spanioli scriu, insa, ca Barcelona nu va avea sanse mari sa-l transfere, oficialii lui Ajax nefiind dispusi sa il lase sa plece. Cu toate astea, catalanii ar putea sa-l imprumute in aceasta iarna, cu optiune de cumparare definitiva din sezonul urmator.

Martinez a ajuns la Ajax in vara anului trecut, fiind cumparat de la Defensa y Justicia pentru 7 milioane de euro. De atunci, fundasul a adunat 54 de meciuri in tricoul olandezilor, reusind 4 goluri.