"Poate sa ajunga departe!" Jucatorul de la FCSB care l-a impresionat pe un fost antrenor. Motivul sezonului bun facut de ros-albastri 

FCSB are un parcurs excelent in acest sezon in Liga 1, iar rezultatele pozitive au dus-o pe primul loc in clasament.

Echipa lui Toni Petrea este cea mai ofensiva echipa din Liga 1, cu 34 de goluri inscrise in 12 meciuri jucate, dublu fata de Craiova si CFR Cluj, care au cate 17, respectiv 14 goluri inscrise.

Parcursul bun se datoreaza si prestatiilor extrem de solide ale jucatorilor din ofensiva. Dennis Man este golgheter in Liga 1 cu 10 reusite in acest sezon, urmat de Florin Tanase, care are 9 goluri. Olaru si Morutan au cate 3 goluri fiecare, insa sunt jucatorii care s-au facut remarcati in acest sezon prin prestatiile bune, atat la echipa de club, cat si la echipa nationala de tineret.

Bogdan Andone, antrenorul ros-albastrilor pentru o luna in startul sezonului trecut a vorbit despre 'perlele' FCSB-ului, dar si despre decizia patronului de a se retrage din viata publica.

"La FCSB sunt jucatorii cu cea mai mare calitate de la mijloc in sus din campionatul nostru. Este echipa care a marcat cele mai multe goluri. Olimpiu Morutan a crescut din toate punctele de vedere, alearga mult, are realizari.

Darius Olaru e un jucator foarte bun, imi place foarte mult. Eu zic ca poate sa ajunga departe.

Calitatea lui Morutan a existat tot timpul. Cred ca la el a fost problema de mental, de acomodare, nu e usor sa vii la FCSB. Morutan a capatat incredere si forta si se vad aceste lucruri in jocul lui", a spus Bogdan Andone pentru Digi Sport.

Fostul antrenor al Astrei a plecat de la FCSB dupa o singura luna si din cauza modului in care patronul ros-albastrilor se implica la echipa si critica public fiecare esec. Andone a declarat ca retragerea lui Becali din spatiul public este unul dintre motivele parcursului bun al echipei lui Petrea.

"Aceasta liniste publica, din partea patronului, a adus liniste in vestiar si in cadrul grupului. Mihai Stoica gestioneaza foarte bine clubul, are experienta necesara. Cred ca si in perioada lui Costel Galca, cand echipa a castigat trei trofee a fost liniste la echipa si lucrurile au mers bine", a adaugat Andone.