"Nu l-am vazut sa bea, nici macar de sarbatori!" Dezvaluiri INCREDIBILE despre stilul de viata al lui Ronaldo

Dimitar Berbatov a fost coechipierul lui Ronaldo la Manchester United, in perioada 2008-2009.

Berbatov a ajuns la United fix in ultimul sezon al lui Cristiano la echipa. Pentru portughez a urmat marele transfer la Real Madrid, dar in perioada de doar un an in care bulgarul a evoluat cu Ronaldo, acesta l-a descris ca pe un adevarat soldat.

Fostul atacant a descris ca antrenamentele alaturi de Ronaldo erau ca la razboi, acesta respectand cu strictete programul pe care il avea. Berbatov l-a descris pe Cristiano ca unul dintre cei mai profesionisti fotbalisti pe care i-a vazut, avand in vedere ca acesta nu consuma alcool nici macar de sarbatori.

"Sunt norocos ca am jucat alaturi de Cristiano, fiecare antrenament pe care il aveam alaturi de el era ca un razboi, dar nu cred ca e ceva rau in asta, in a-ti dori sa castigi tot.

El era un copil bun, amuzant si apropiat de toata lumea. Chiar si la petrecerile de Craciun se comporta ca un profesionist pentru ca nu l-am vazut niciodata sa bea, nici macar de sarbatori. Avea foarte mare grija de el. Era devreme la antrenament, petrecea mult timp in sala de forta, iar dupa antrenamente ramanea sa-si exerseze suturile la poarta", a declarat Dimitar Berbatov conform Marca.

48 de goluri a marcat Berbatov in perioada pe care a avut-o la Manchester United. Bulgarul a evoluat in 108 partide, intre anii 2008-2012, castigand doua campionate, o Cupa a Ligii, un trofeu al Cupei Angliei si un Campionat Mondial al Cluburilor.