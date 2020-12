15 mega-transferuri care se pot face in aceasta iarna! Cei mai mari fotbalisti ai planetei sunt pe picior de plecare  

Messi, Ronaldo, Neymar, Pogba, Mbappe, Haaland sau Salah pot schimba echipele in urmatoarele luni.

In contextul in care toate cluburile mari ale Europei au fost grav afectate financiar de pandemia de coronavirus, inregistrand pierderi de 25-50% din bugetele anuale, se anunta unele dintre cele mai importante perioade de transferuri din istorie. Majoritatea echipelor vor sa scape de vedetele cu salarii astronomice si sa faca loc in prim-plan noii generatii de staruri ale fotbalului.

CE TRANSFURI SUNT POSIBILE LA INCEPUTUL ANULUI 2021:

Leo Messi - de la FC Barcelona la Manchester City / 200 milioane euro (devine liber de contract in iunie 2021)

Neymar - de la PSG la FC Barcelona / 120 milioane euro (are contract pana in iunie 2022)

Cristiano Ronaldo - de la Juventus la Manchester United / 60 milioane euro (are contract pana in iunie 2022)

Paul Pogba - de la Manchester United la Juventus sau Real Madrid / 50 milioane euro (are contract pana in iunie 2022)

Kylian Mbappe - de la PSG la Liverpool / 150 milioane euro (are contract pana in iunie 2022)

Erling Haaland - de la Borussia Dortmund la Real Madrid sau FC Barcelona / 100 milioane euro (are contract pana in iunie 2024)

Sergio Ramos - de la Real Madrid la PSG sau Manchester United / 50 milioane euro (devine liber de contract in iunie 2021)

Frenkie de Jong - de la FC Barcelona la Bayern Munchen / 70 milioane euro (are contract pana in iunie 2026)

Mohamed Salah - de la Liverpool la Real Madrid / 120 milioane euro (are contract pana in iunie 2023)

Sadio Mane - de la Liverpool la FC Barcelona / 100 milioane euro (are contract pana in iunie 2023)

Ousmane Dembele - de la FC Barcelona la Liverpool / 50 milioane euro (are contract pana in iunie 2022)

Antoine Griezmann - de la FC Barcelona la PSG / 80 milioane euro (are contract pana in iunie 2024)

Paolo Dybala - de la Juventus la Manchester United, PSG, Bayern Munchen, Liverpool, Tottenham / 80 milioane euro (are contract pana in iunie 2022)

David Alaba - de la Bayern Munchen la Juventus / 30 milioane euro (devine liber de contract in iunie 2021)

Luka Modrici - de la Real Madrid la AC Milan / 10 milioane euro (devine liber de contract in iunie 2021)