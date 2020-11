Varianta de ULTIMA ORA pentru Contra daca PLEACA de la Dinamo! Unde ar putea ajunge antrenorul 'cainilor' 

Cosmin Contra (44 ani) nu mai este dispus sa ramana la Dinamo dupa ce spaniolii nu si-au tinut promisiunile.

Situatia de la Dinamo e una critica, iar Cosmin Contra a dat de inteles ca isi doreste sa plece de la echipa din Stefan cel Mare, de indata ce se va intelege cu sefii clubului, din cauza unei clauze de reziliere bilaterale. Totusi, Contra nu duce lipsa de oferte, fiind in continuare in atentia unor cluburi, datorita CV-ului pe care il are, antrenand in trecut echipe din La Liga, precum Getafe sau din prima liga chineza si, mai ales, nationala Romaniei.

Desi a avut contacte in trecut cu echipe din Golf, Contra nu s-a inteles cu niciuna dintre ele, insa poate ajunge acum in Arabia Saudita. Cum la Dinamo sansele de a redresa situatia par minime, Contra poate fi convins de proiectul lui Al Ittihad Jeddah, una dintre echipele cu istorie, traditie si, mai ales, potenta financiara din prima liga saudita.

In acest moment, Al Ittihad se afla abia pe pozitia a zecea din clasamentul primei ligi saudite, cu doar sase puncte in cinci etape, la sapte puncte in spatele liderului, Al Hilal, echipa lui Razvan Lucescu. Astfel ca zilele managerului Fabio Carille sunt numarate, fostul fundas de 47 de ani urmand sa fie indepartat, desi a venit la club in februarie 2020.

Al Ittihad, fosta echipa a lui Victor Piturca, are in lot sapte stranieri, printre care trei brazilieni, incluzandu-l aici pe Romarinho, fiul celebrului Romario, dar si pe egipteanul Ahmed Hegazi, fost jucator la WBA, in Premier League, sau atacantul sarb Aleksandar Prijovic, excelent pentru PAOK Salonic in urma cu doua sezoane.

Presa saudita a inaintat deja nume de posibili succesori, printre care si Michael Laudrup, fost antrenor la Swansea, insa Contra este un nume dorit de seicii arabi, incurajati si de performantele din trecut, dar si calitatea antrenorilor romani, care au facut spectacol in Arabia Saudita in ultima perioada, cu rezultate bune pentru Razvan Lucescu, Marius Sumudica si Daniel Isaila.