Stati asa ca NU mai pleaca nicaieri! :) Contra, anunt incredibil dupa 3-0 cu Voluntari: "E fiasco. Nu mai e valabila propunerea de reziliere!" Cere 10 milioane ca sa uite de plecare

Contra a dezvaluit inaintea meciului cu Voluntari ca a facut o propunere de reziliere fara plata clauzei de catre spanioli. Aceasta a fost refuzata de Cortacero.

Contra spune ca negocierile nu mai sunt valabile acum si asteapta o varianta de despartire din partea sefilor sai. Contra nu mai vrea sa ramana, dar spune ca va fi pe banca si la partida de Cupa cu Viitorul. Antrenorul nu ia in calcul sa ramana decat daca spaniolii vin cu cele 10 milioane de euro pe care au promis ca le baga in club.

"Nu mai exista aceasta propunerea din partea mea pentru reziliere, mergem inainte. N-as vrea sa vorbesc de lucruri negative, as vrea sa vorbim despre cele pozitive, sunt atat de multe in seara asta! Sa ne bucuram de victoria asta! Deocamdata sunt antrenorul echipei si voi fi in continuare. Vom vedea ce se va intampla zilele viitoare. Voi fi luni la antrenament si la meciul de Cupa cu Viitorul. Vom incerca sa ne luam revansa dupa ce am pierdut in campionat. Ar trebui sa se intample un miracol si situatia sa se schimbe la 180 de grade ca sa raman. De exemplu, aa fie virati cei 10 milioane de euro care au fost promisi de la inceput, asa mi s-a promis. Sa stiu ca am o siguranta. Poate puntem in conditiile astea. Nu cred ca se va intampla asa".

Contra e fericit cu jocul aratat de Dinamo si il da exemplu pentru viitor: "A fost un meci complet, o descatusare a baietilor, o victorie meritata. Am asteptat aceasta victorie, aceasta descatusare, sper sa fie de bun augur pentru meciurile viitoare. Am jucatori buni, de caracter. A fost mai greu sa ajung la ei, sa-i conving sa lupte 90 de minute, sa uite de probleme.

Am vrut sa le facem o bucurie suproterilor, le dedicam aceasta victorie, au suferit in ultimele doua luni. Speram ca aceasta imagine din seara asta sa fie la fiecare meci. Asta e nivelul real al echipei, sunt foarte bucuros pentru jucatori, stiu cat sufera, au trecut peste orice problema. Situatia devine foarte grea.

Au trecut peste situatia asta si au castigat de maniera in care au facut-o, nimeni nu poate sa puna la indoiala victoria asta. Nu cred ca au facut-o pentru mine, trebuie s-o faca pentru ei in primul rand. Le-am zis inainte de meci, in legatura cu situatia mea: cred ca e mai bine ca fiecare sa mearga pe drumul lui. Am venit sa fac treaba buna.

Nu mi-a iesit cum mi-as fi dorit. In seara asta s-a vazut ce poate echipa asta sa joace si unde ar putea ajunge echipa daca problemele s-ar rezolva. Viata merge inainte, am venit cu inima deschisa. Am crezut intr-un proiect care s-a transformat intr-un fiasco. Imi doresc sa se rezolve totul in ceasul al 12-lea, baietii merita toata atentia."