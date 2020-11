EXCLUSIV | Dezvaluiri COMPLETE din interior! Primul sef spaniol care recunoaste tot: "N-am inteles ce mare-i Dinamo!" Ce se intampla cu Contra

Directorul general al lui Dinamo, Alex Couto, a vorbit despre situatia de la club in exclusivitate pentru www.sport.ro!

Couto recunoaste ca administratia spaniola a facut erori in relatia cu clubul si nu se fereste nici sa-l sanctioneze pe Cortacero.

"Cred ca nu am inteles foarte bine importanta pe care o are Dinamo in contextul social din Romania. La nivel sportiv nu am inteles. Cred ca la nivel de directie sportiva nu am inteles ca Dinamo este un club deosebit. Am facut greseli. Pablo Cortacero a inteles si a facut public acest lucru. A implementat o metoda spaniola fara a intelege ce inseamna cu adevarat echipa asta.

Dinamo are o dimensiune la nivel national mult mai mare decat am crezut! Au venit jucatori spanioli, s-au semnat contracte care sunt mai mari decat nivelul lor. Fotbalistii care spunc a vor sa plece in decembrie nu s-au gandit si nu se gandesc la ce au produs pentru club, se gandesc la o situatie punctuala, care sa le satisfaca dorintele. Nu se gandesc ce obligatii au ei aici", a spus Couto.

Oficialul crede ca patronul Cortacero ar trebui sa-si schimbe stilul de a conduce echipa dupa ce va depasi problemele pe care i le-a provocat infectarea cu noul coronavirus:

"Pablo Cortacero trebuie sa inteleaga ca trebuie sa delege oamenii care sunt aici, personalul de aici. E imposibil sa gestionezi un club din Spania. El trebuie sa se gandeasca pentru ca are un personal calificat in conducere si se poate sfatui cu fiecare membru. E dificil sa lucrezi cand un presedinte nu e prezent, cand nu se comunica doar prin telefon. E complicat cand fluxul informatiilor nu e controlat. Daca eu vorbesc ceva cu patronul, am nevoie de garantia ca discutia va ramane intre noi. Eu cred in fapte, faptele spun ceea ce vreau sa fac.

In ultimele saptamani, Pablo a gresit cu mesajele pe care le-a transmis. A gresit forma cu care a vrut sa comunice, si-a explicat intentiile. Pablo nu trebuia sa spuna ce are de gand sa faca. El e ceea ce face, nu ceea ce spune. Lunea e suparata, inteleg faptul ca e o situatie incomoda: maine, maine, maine, maine. Nu! Noi facem, nu spunem. Trebuie sa linistim oamenii, sa fie constienti ca proiectul asta trebuie sa mearga inainte, ca nimeni n-o sa abandoneze. Nu am vrut sa renunt la functie, niciodata n-am vrut asta".

Couto il vrea in continuare pe Contra la conducerea tehnica a lui Dinamo: "Cosmin Contra e persoana in care trebuie sa avem incredere. Trebuie sa il echipam cu instrumente ca el sa fie capabil sa conduca echipa. Contra e principalul responsabil pentru prima echipa si cel care trebuie sa asigure rezultatele. Cosmin e responsabil sa puna echipa pe roate. Din pacate, vedem ca salariile unor jucatori nu corespund cu randamentul lor. Relatiile dintre spanioli si romani sunt tensionate tocmai din acest motiv.

E greu de manageriat situatia, Contra are nevoie de sustinerea tuturor pentru ca lucrurile sa mearga bine. Contra trebuie sa continue pentru ca e omul cu care am inceput acest proiect. Daca va exista o circumstanta in care Contra nu va continua, e doar pentru ca el nu isi va mai dori asta. E o stiuatie complicata, nu e ceea ce ne asteptam sa fie. Daca pleaca totusi Cosmin, exista posibilitatea sa ne uitam la alti antrenori, nu exclusiv din Spania. Dinamo nu are nevoie de spanioli, ci de profesionisti care pot sa dea randament. Pot sa fie brazilieni, argentinieni, uruguayeni, polonezi, romani, nu conteaza nationalitatea."