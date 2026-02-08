La momentul redactării acestui articol, formația din Milano ocupă primul loc, cu 55 de puncte după 23 de etape, bilanțul fiind de 18 victorii, un egal și patru înfrângeri. „Nerazzurrii” au un avans de cinci puncte față de AC Milan și de șase față de Napoli.

Inter nu e pe primul loc în topul salariilor din Serie A

Deși Inter este lider autoritar pe teren, clubul nu dă jucătorul cel mai bine plătit din campionat.

În fruntea clasamentului salarial se află Dusan Vlahovic, atacantul lui Juventus, care câștigă 12 milioane de euro pe sezon, dublu față de Marcus Thuram, „tancul” lui Cristi Chivu, remunerat cu 6 milioane de euro anual, informează TMW.

Cotat la 35 de milioane de euro, Vlahovic a adunat în acest sezon șase goluri și două pase decisive în 17 meciuri jucate în toate competițiile.

De cealaltă parte, Thuram, evaluat la 60 de milioane de euro, are șase goluri doar în Serie A, la care se adaugă alte cinci reușite și trei assist-uri în toate competițiile.

Inter are cinci fotbalisti în top

În topul celor mai bine plătiți fotbaliști din Serie A, Inter are nu mai puțin de cinci jucători. După Vlahovic, pe locul secund se află Lautaro Martinez, cu 9 milioane de euro pe sezon, urmat de Nicolo Barella și Hakan Calhanoglu, ambii cu 6,5 milioane. Marcus Thuram este și el în top 10, cu un salariu de 6 milioane de euro, iar, fix sub el, la egalitate cu KDB, se află Alessandro Bastoni cu 5,5 milioane de euro.

Interul lui Cristi Chivu revine pe teren chiar astăzi, în etapa a 24-a din Serie A, împotriva lui Sassuolo. Partida poate fi urmărită LIVE TEXT pe Sport.ro.