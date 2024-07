E gata! Kevin De Bruyne și-a dat acordul și pleacă de la Manchester City

Până în iunie 2025 mai are Kevin De Bruyne (33 de ani) contract cu Manchester City. Doar că se pare că fotbalistul nu-și va ispăși înțelegerea și e pe cale să părăsească ”Etihad” și să opteze pentru un transfer în Arabia Saudită.

Citat de SleeperFootball, Daily Mail scrie că internaționalul belgian și-a dat acordul să semneze cu Al Ittihad, clubul antrenat de Laurent Blanc la care sunt legitimați Fabinho, Karim Benzema, N'Golo Kante și Luiz Felipe.

Rămâne de văzut dacă Manchester City se va înțelege cu oficialii din țările arabe pentru plecarea lui Kevin De Bruyne, al cărui transfer vine la două săptămâni de la eliminarea Belgiei de la EURO 2024, unde a fost protagonist.

According to the Daily Mail Kevin De Bruyne who has one year left on his contract at Manchester City has agreed personal terms to join Saudi Arabia Pro League side Al-Ittihad. pic.twitter.com/tnPyQsqM3c