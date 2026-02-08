Gheorghe Hagi a împlinit pe 5 februarie 61 de ani, iar, această ocazie, Sport.ro l-a contactat pe Ioan Andone, fost mare jucător și antrenor, care a vorbit despre impactul uriaș al „Regelui” asupra fotbalului românesc.

Fost stoper la Dinamo și la echipa națională, Andone își amintește cu admirație atât duelurile directe cu Hagi, cât și perioada petrecută alături de el sub tricolor.

Ioan Andone, uluit: „Foarte mare valoare” / „Dribling excepțional”

Tehnicianul născut la Șpălnaca a vorbit despre calitatea individuală a „Regelui” și și-a amintit cât de greu era să te duelezi cu acesta pe teren.

„Un coleg la echipa națională deosebit, de foarte mare valoare, cu un dribling excepțional. Trebuia să-i facem dublaj, nu puteai să-l lași niciodată unu contra unu”, a declarat, printre altele, Ioan Andone pentru Sport.ro.

Născut pe 5 februarie 1965, la Săcele, Gheorghe Hagi a evoluat la cluburi uriașe precum Real Madrid, Barcelona și Galatasaray, a strâns 124 de selecții la echipa națională și a marcat 35 de goluri, record egalat doar de Adrian Mutu. A participat la trei Campionate Mondiale și trei Campionate Europene și a atins apogeul în 1994, când România a ajuns în sferturile Cupei Mondiale din SUA.