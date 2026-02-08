"Îi vei lua banderola lui Romero?" Răspunsul lui Thomas Frank după suspendarea usturătoare primită de căpitanul lui Tottenham

Romero a văzut direct cartonașul roșu după un fault dur comis asupra lui Casemiro. Campionul mondial cu Argentina este cel mai indisciplinat jucător din Premier League în acest sezon, cu 8 cartonașe galbene și două roșii în doar 25 de etape.

Cristian Romero, suspendat 4 etape. Thomas Frank nu se gândește să îi ia banderola

Eliminarea de pe Old Trafford a venit la doar câteva zile după ce Romero a lansat un atac la adresa conducerii lui Tottenham, spunând că este "rușinos" ca echipa londoneză, măcinată de probleme medicale, să aibă doar 11 jucători seniori disponibili.

De asemenea, în ianuarie, după 2-3 contra lui Bournemouth, Romero avea un nou mesaj controversat pe rețelele sociale: "În astfel de momente ar trebui să iasă și să vorbească alți oameni, dar nu o fac, iar asta se întâmplă de câțiva ani. Ei apar doar când lucrurile merg bine pentru a spune câteva minciuni".

După eșecul cu Manchester United, întrebat dacă se gândește să îi retragă banderola de căpitan lui Cristian Romero după problemele apărute în ultimele zile, Thomas Frank, managerul lui Tottenham, a răspuns clar: "Nu! Și lui îi pare rău pentru cartonașul roșu. Și-a prezentat scuzele față de colegi în vestiar. E unul dintre cei mai importanți jucători ai noștri".

Având în vedere că a încasat direct cartonașul roșu și că se află la a doua eliminare din acest sezon, Cristian Romero se va alege cu o suspendare dură, nu mai puțin de 4 etape.

În aceste condiții, Cristian Romero va rata partidele cu Newcastle, Arsenal, Fulham și Crystal Palace. Radu Drăgușin, cel care a intrat și contra lui Manchester United după eliminarea argentinianului, ar trebui să fie înlocuitorul natural la aceste jocuri.

VIDEO Eliminarea lui Cristian Romero din Manchester United - Tottenham