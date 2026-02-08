"Îi vei lua banderola lui Romero?" Răspunsul lui Thomas Frank după suspendarea usturătoare primită de căpitanul lui Tottenham

"Îi vei lua banderola lui Romero?" Răspunsul lui Thomas Frank după suspendarea usturătoare primită de căpitanul lui Tottenham Premier League
Cristian Romero (27 de ani), căpitanul lui Tottenham, a rezistat doar jumătate de oră pe teren în partida cu Manchester United, pierdută de londonezi pe Old Trafford, sâmbătă, scor 0-2.

Romero a văzut direct cartonașul roșu după un fault dur comis asupra lui Casemiro. Campionul mondial cu Argentina este cel mai indisciplinat jucător din Premier League în acest sezon, cu 8 cartonașe galbene și două roșii în doar 25 de etape.

Cristian Romero, suspendat 4 etape. Thomas Frank nu se gândește să îi ia banderola

Eliminarea de pe Old Trafford a venit la doar câteva zile după ce Romero a lansat un atac la adresa conducerii lui Tottenham, spunând că este "rușinos" ca echipa londoneză, măcinată de probleme medicale, să aibă doar 11 jucători seniori disponibili.

De asemenea, în ianuarie, după 2-3 contra lui Bournemouth, Romero avea un nou mesaj controversat pe rețelele sociale: "În astfel de momente ar trebui să iasă și să vorbească alți oameni, dar nu o fac, iar asta se întâmplă de câțiva ani. Ei apar doar când lucrurile merg bine pentru a spune câteva minciuni".

După eșecul cu Manchester United, întrebat dacă se gândește să îi retragă banderola de căpitan lui Cristian Romero după problemele apărute în ultimele zile, Thomas Frank, managerul lui Tottenham, a răspuns clar: "Nu! Și lui îi pare rău pentru cartonașul roșu. Și-a prezentat scuzele față de colegi în vestiar. E unul dintre cei mai importanți jucători ai noștri".

Având în vedere că a încasat direct cartonașul roșu și că se află la a doua eliminare din acest sezon, Cristian Romero se va alege cu o suspendare dură, nu mai puțin de 4 etape.

În aceste condiții, Cristian Romero va rata partidele cu Newcastle, Arsenal, Fulham și Crystal Palace. Radu Drăgușin, cel care a intrat și contra lui Manchester United după eliminarea argentinianului, ar trebui să fie înlocuitorul natural la aceste jocuri.

VIDEO Eliminarea lui Cristian Romero din Manchester United - Tottenham

VIDEO Rezumat Manchester United - Tottenham 2-0 (VOYO)

Andrei Cordea, OUT după scandalul cu Dan Nistor și Cristiano Bergodi
Ioan Varga bagă mâna adânc în buzunar după bătaia din CFR – U Cluj! Suma plătită imediat după derby
Lovitură încasată de Kurt Zouma! Chinezii au aflat și refuză să îl mai transfere
„Îmi era frică să cred asta”. Patrick Ciorcilă și Sorana Cîrstea, dezvăluiri despre „săptămâna magică” de la Transylvania Open 2026
Andrei Cordea s-a dus „glonț” la Dan Nistor când dădea interviu! Ce s-a întâmplat
Cristiano Bergodi, OUT după bătaia din Gruia?! U Cluj a reacționat oficial

Momentul zero al finalei Transylvania Open 2026. Finalistă în prima ediție, Simona Halep i-a înmânat trofeul Soranei Cîrstea

Englezii au reacționat categoric după ce Radu Drăgușin a intrat în Manchester United - Tottenham: ”Nu a reușit să facă asta. Nota 6”

Cătălin Cîrjan a semnat: ”Mult succes!”

Andrei Cordea, exces de sinceritate la interviu: ”M-a înjurat de familie și l-am înjurat înapoi tot drumul”

A devenit prima campioană din România la Transylvania Open și s-a dus țintă spre lojă: pe cine a salutat Sorana Cîrstea prima dată

