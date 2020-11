Fanii-actionari din PCH ies la ATAC: "Tractoristii din Granada cautau antrenor si l-au descoperit pe el!" Mesajul suporterilor pentru Contra

Suporterii lui Dinamo au venit cu o noua postare in care numesc vinovatii pentru problemele de la club.

Fanii din 'Peluza Catalin Hildan' au venit cu un nou episod din seria 'Cine sunt vinovatii?', in care ii numesc pe principalii responsabili pentru problemele de la club.

De aceasta data, tinta suporterilor este antrenorul Cosmin Contra, dar si Cornel Talnar. Fanii actionari si-au motivat acuztiile facute la adresa tehnicianului si au avut un mesaj pentru el.

"CINE SUNT VINOVATII? Episodul 2

In primul episod am stabilit cine este vinovatul principal. Indiferent de motivele pentru care a facut-o, pentru a-si sterge urmele sau din pura prostie, Negoita ramane vinovatul principal. Prin vanzarea catre spanioli a desavarsit dezastrul pe care tot el il incepuse.

Urmatorii care poarta vina, cel putin morala, pentru situatia in care ne aflam acum sunt Cosmin Contra si Cornel Talnar.

Cei doi au garantat cu numele lor pentru ”investitorii spanioli”

Amandoi au jucat pentru Dinamo si pentru Nationala si au antrenat Dinamo. Numele lor, care reprezinta ceva pentru suporteri, a fost asociat cu spaniolii inca din primavara, cand au spus ca ii cunosc pe acesti ”investitori” si ca sunt oameni foarte potenti financiar.

Poate ca Talnar era mai usor de pacalit. Culmea e ca toti oamenii pe care i-a adus alaturi de el au doua lucruri in comun: provin cam din aceeasi zona geografica si din aceeasi asociatie care a luptat (si lupta in continuare) din rasputeri pentru decredibilizarea Proiectului DDB.

Talnar nu a garantat numai pentru spanioli, ci si pentru Mumuliga Serdean, profanatorul esarfei cu Dinamo, despre care vom vorbi intr-un episod separat.

Talnar a fost primul care s-a dezis de spanioli. Si a facut-o destul de devreme. La prima conferinta de presa de la Saftica nici nu a fost prezent.

Multa lume l-a auzit spunand despre spanioli: ”Asa amatori n-am vazut nici in ligile inferioare din Romania...”

Numele lui Contra a avut si mai multa greutate. Se stia ca nu semneaza ca antrenor pana nu este foarte sigur de soliditatea proiectului.

Avea semnale din partea noastra ca spaniolii prezinta incredere zero. Articolele noastre din acea perioada sunt online si sunt o marturie. El cunoaste lumea iberica mai bine decat noi. Ne-a vorbit despre Corta0 ca despre ”un om de afaceri foarte potent financiar”. I s-a explicat ca nu este deloc asa, dar a preferat sa mearga pe mana lor. Asta se intampla in aprilie.

Dupa 4 luni de la aparitia numelui Contra in ecuatia spaniola, a incercat sa lase impresia ca discutiile cu el ar fi inceput abia in august, cand tractoristii din Granada cautau un antrenor si l-au descoperit pe el.

Acum joaca rolul celui pacalit, dar nu-i sta bine deloc.

Baietii din PCH au mers la Saftica pentru a se interesa de situatia jucatorilor neplatiti de atata vreme si pentru a-i ruga sa nu depuna memoriu, pentru ca daca intram in faliment, nici ei nu vor mai avea de unde sa-si primeasca banii.

Iata cele 3 sfaturi pentru Cosmin Contra:

1. Din solidaritate cu noi si cu jucatorii care accepta sa nu-si depuna memoriu, Contra ar trebui sa renunte la bani. El trebuie sa fie primul exemplu in privinta asta.

2. Trebuie sa se alieze cu noi in lupta pe care am inceput-o cu cei care distrug clubul. Are o obligatie morala fata de noi si fata de Dinamo pentru ca a garantat pentru acesti gropari.

3. Sa ramana la echipa si sa antreneze cu inima. Sa demonstreze ca poate recupera punctele care au fost pierdute cu usurinta pana acum.

Contra se poate concentra pe jocul echipei. E adevarat ca este un antrenor care trebuie sa motiveze niste jucatori neplatiti. Culmea este ca tocmai acest aspect reduce presiunea de pe umerii antrenorului. Daca jucatorii ar fi fost cu salariile la zi, presiunea ar fi fost mult mai mare, pentru ca toata lumea l-ar fi acuzat ca nu castiga in ciuda conditiilor bune oferite de catre conducatori.

In privinta salariilor neplatite, vom face si noi partea noastra si vom incerca sa le oferim prime pentru victorii.

In momentul de fata, salvarea clubului depinde mai mult ca niciodata de Proiectul Socios", se arata in comunicatul PCH.

CINE SUNT VINOVAȚII? Episodul 2 În primul episod am stabilit cine este vinovatul principal. Indiferent de motivele... Posted by Peluza Catalin Hildan-Dinamo on Sunday, 22 November 2020