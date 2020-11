"Toti sunt dinamovisti pana vine vorba de bani!" Mircea Rednic a iesit la atac cu privire la situatia dezastruoasa de la Dinamo! Ce spune antrenorul despre Contra

Mircea Rednic a vorbit despre situatia ingrijoratoare de la Dinamo.

Dinamo este ingropata in datorii dupa ce conducerea spaniola inca nu si-a respectat promisiunile facute catre jucatori si staff. Banii inca nu au intrat in contul echipei, iar mai multi fotbalisti de la club au de gand sa-si depuna memorii. Fost antrenor al lui Dinamo, Mircea Rednic a declarat ca in momentul in care el era la echipa, situatia se stabilizase, iar el dorea sa puna in aplicare o strategie care sa ofere continuitate. Rednic este suparat si pe oamenii care au fost in conducerea sau in staff-ul lui Dinamo, iar acum fac presiuni pentru a-si primi banii restanti, avand in vedere ca situatia e din ce in ce mai neagra la club. Rednic il vede pe Contra unul din principalii vinovati pentru dezastrul din clasament si spune ca antrenorul este raspunzator si pentru campania de achizitii din vara.

"Tot eu sa vin sa salvez Dinamo? S-au platit salarii cu banii platit de mine, s-a luat licenta, am fost acolo. Am adus jucatori gratis si cu salarii mici pentru ca nu ne permitea bugetul si dupa care proiectul pe care voiam sa-l implementez nu s-a mai facut deoarece am fost dat afara. Cine m-a demis sa raspunda! Eu ce sa fac? Sa primesc castane pentru problemele facute de altii?

Sunt dispus sa ajut, toti sunt dinamovisti pana e vorba de bani. Toti spun ca vor sa-si ia banii, ca au de luat suma aceasta, dar ce performante au facut la Dinamo? Nu si-a dat nimeni demisia cand echipa nu a ajuns in playoff, clubul era pe penultimul loc. Insolventa e situatia cea mai buna.

In afara de datoriile pe care le-ai avut, se mai adauga inca 5-6 milioane de euro. Cum poti sa oferi asemenea salarii ? Pai pe ce te bazezi tu. Jucatorii deja isi depun memorii, au dreptate si vor fi liber de contract si ei isi vor cere salariile, n-au fost fraieri, au semnat pe vreo doi ani.

Nu am mai vorbit cu nimeni din conducere, cei noi au mers cu Cosmin Contra in proiect, vad ca acum apare cu declaratii ca are jucatori de valoarea, dar nu vedem nimic in jocul echipei. Rezultatele trebuie sa fie si responsabilitatea antrenorului, la cate meciuri au fost, eu n-am vazut nimic la Dinamo", a declarat Mircea Rednic pentru Digi Sport.