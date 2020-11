Contra, DISPERAT sa plece! Anunt incredibil facut inaintea meciului cu Voluntari: "O sa fie tot mai rau. E dramatic. Eu vreau sa plec, sa ies de aici!" Situatie UNICA in Romania

Contra vrea sa plece, sefii nu-l mai vor nici ei, dar despartirea nu se poate produce! Situatia e absolut unica!

Antrenorul sta in continuare pe banca, desi ruptura dintre el si sefii spanioli este evidenta si iremediabila. Contra spune ca situatia va fi tot mai grea si nu se fereste de cuvinte.

"Vor pleca tot mai multi, situatia este cum este la nivel administrativ. Tot mai multi isi doresc sa plece, e normal. Exista o stare agravata de neplata la nivel de club care se rasfrange asupra oamenilor. Au viata, familii. E clar ca asta nu e o scuza, pentru rezultate. Ar fi trebuit sa fim capabili sa lasam problemele deoparte si sa avem rezultate mai bune. E clar ca situatia la nivel de club afecteaza destul de mult jucatorii, staff-ul. Sper ca in ceasul a 12-lea sa se rezolve, e o situatie dramatica", a spus Contra la Digisport.

Intrebat daca stie ca Dinamo n-ar fi avut bani nici de organizarea partidei cu Voluntari, Contra a replicat: "Nu ma intrebati de organizarea meciului, nu tine de mine. Suntem la joc, s-au gasit banii pentru a se disputa acest joc, intram pe teren si dam tot ce avem mai bun si sa castigam meciul".

Contra e disperat sa plece: "Nu s-a pus problema sa nu fiu pe banca. Am venit cu o propunere dupa meciul cu Astra, din pacate propunerea a fost una de foarte bun simt, dar nu am avut raspunsul pe care-l asteptam. Continuam relatia, sa vedem cat vom mai continua impreuna. Dorim sa ne despartim. dar din partea lor nu exista disponibilitate, n-o sa aiba de pierdut decat clubul. Eu am vrut sa vin in ajutorul clubului, sa ma indepartez, proiectul asta nu se mai identifica deloc cu mine. Cred ca am venit cu o solutie. Si daca bateam Astra, era aceeasi situatie. Si azi daca bat, aceeasi discutie o sa fie, vrem sa ne despartim unii de altii. Ar trebui sa fie mai seriosi si sa incerce sa ne despatim amiabil".