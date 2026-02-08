Formația pregătită de Daniel Pancu a deschis scorul rapid prin Djokovic, iar Biliboc a dublat avantajul lui CFR în minutul 10.

Cristiano Bergodi nu s-a simțit bine după conflictul cu Andrei Cordea

Apoi, Dan Nistor a redus din diferență în minutul 29. Până la finalul primei reprize a înscris și Camora. U Cluj a mai înscris o dată prin Drammeh în repriza secundă, însă nu a putut forța un rezultat de egalitate.

Derby-ul Clujului s-a încheiat cu o încăierare, după ce antrenorul ”Șepcilor Roșii”, Cristiano Bergodi, a sărit la gâtul lui Andrei Cordea, după ce ar fi fost deranjat de anumite gesturi făcute de jucătorul lui CFR Cluj. Centralul Rareș Vidican le-a acordat cartonașe roșii atât antrenorului, cât și jucătorului de la CFR Cluj.

După meci, italianul nu s-a prezentat nici la flash-interviu, nici la conferința de presă, iar secundul său Eugeniu Cebotaru a explicat că Bergodi nu s-a simțit bine după finalul incandescent.

”Mister nu se simte prea bine, își cere scuze că nu poate veni la conferință. Băieții au încercat să scoată pe final un egal, meritam. La ce ocazii am avut… Cred că a fost un meci interesant și pentru spectatorii de pe stadion, și pentru cei din fața televizoarelor.

S-au produs niște lucruri anormale pentru fotbal. În ultimele 10 minute au apărut niște persoane care provocau pe toți. Săreau, loveau, provocări la finalul meciului. Niște faze foarte urâte, provocate… Din cauza provocărilor, arbitrul de rezervă a observat. Antrenorul a fost înjurat, nu pot spune în ce mod”, a spus Cebotaru la conferința de presă.