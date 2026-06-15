Anderson Ceara a ajuns la București! Detalii despre discuția cu Gigi Becali

Mijlocașul în vârstă de 27 de ani vine să concureze direct cu David Miculescu pentru un post de titular. Jucătorul, capabil să evolueze pe poziția de număr 10, dar și în flancul drept al atacului, a subliniat încă de la sosire că își dorește să facă performanță la noua sa echipă.

Primele contacte cu Mihai Stoica și patronul echipei

Deși a fost contactat recent și de finanțatorul clubului, primul pas în aducerea fotbalistului a fost făcut de Mihai Stoica. Discuțiile au fost demarate imediat după confruntarea câștigată în deplasare cu Oțelul, scor 3-2, partidă disputată pe 14 martie, în prima etapă din play-out.

„Îmi doresc să joc pentru o echipă mare, pentru mine, FCSB e cel mai mare club din România. Când Gigi m-a sunat, am spus că vreau să merg. M-au sunat prima dată după primul meci din play-out, cel cu Oțelul. Am vorbit și cu Stoica, le-am zis că vreau să vin”, a povestit Anderson Ceara la aeroport.

Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, cota de piață a noului fotbalist al roș-albaștrilor este de 750.000 de euro. În sezonul 2025/2026 a strâns 40 de meciuri, timp în care a marcat de șapte ori și a livrat opt pase decisive.