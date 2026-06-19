Gigi Becali a anunțat că transferul lui Anderson Ceara a picat, iar fotbalistul de la Csikszereda nu va mai ajunge la FCSB.

Anderson Ceara nu mai ajunge la FCSB

Patronul de la FCSB a refuzat să ofere mai multe detalii în legătură cu motivele pentru care mutarea nu se va mai realiza.

Brazilianul ar fi trebuit să semneze un contract valabil pe următoarele două sezoane cu FCSB, iar Csikszereda ar fi urmat să încaseze 450.000 de euro și 25% dintr-un transfer ulterior.

”Cert e că nu suntem în grafic cu achizițiile. Nu e problemă de bani, dar nu îi găsim. Pe Anderson Ceara l-am dat înapoi. Nu mai este, a căzut transferul. Nu are rost să mai vorbim acum de ce. A căzut transferul. Nu pot să spun de ce. Ceara nu este jucătorul lui FCSB și nici nu va fi”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.