E gata! Gigi Becali a dezvăluit ce se întâmplă cu fotbalistul așteptat la FCSB

FCSB caută să își întărească zona ofensivă înaintea noului sezon, iar una dintre țintele principale este Anderson Ceara , jucătorul remarcat în tricoul celor de la Csikszereda. Potrivit ultimelor informații, roș-albaștrii ar fi înaintat o ofertă îmbunătățită, de aproximativ 450.000 de euro, pentru aducerea sud-americanului în vârstă de 27 de ani.

Mihai Stoica are mână liberă la negocieri

Legat de transferul lui Ceara, Gigi Becali a transmis că Mihai Stoica are putere deplină de decizie în privința noilor achiziții și că așteaptă să fie informat doar în clipa în care actele sunt finalizate.

„Eu nu ştiu nimic. MM Stoica se ocupă de tot, el negociază, el semnează. Nu mă sună pe mine să-mi spună ce se întâmplă. Pe mine mă sună doar la final când îmi spune că a închis. Probabil s-a înţeles cu cei de la Csikszereda, dar mie nu mi-a zis nimic până acum. La fel şi despre fotbalistul din Franţa, că m-a întrebat toată lumea. Eu nu ştiu nimic despre cine vine. MM se ocupă de tot şi pe mine mă anunţă doar la final de tot”, a spus Gigi Becali, potrivit Digisport.

Anderson Ceara vine după o stagiune excelentă în SuperLiga, unde a strâns 7 goluri și 8 pase decisive în 40 de apariții pe teren. Fotbalistul acoperă eficient atât poziția de coordonator, cât și banda dreaptă, un profil considerat ideal pentru sistemul tactic al celor de la FCSB.