Oltenii vor să dea lovitura! Rotaru a pus ochii pe un croat de 1,5 milioane și o țintă FCSB

După un sezon excelent în care a reușit să câștige atât campionatul, cât și Cupa României, Universitatea Craiova caută să își întărească lotul pentru parcursul european. Obiectivul principal este accederea în grupa principală a Ligii Campionilor, motiv pentru care conducerea vrea ca echipa să fie acoperită pe toate posturile în eventualitatea unor plecări.

Mihai Rotaru a recunoscut în cadrul unui podcast interesul pentru Jurica Prsir. Mijlocașul croat în vârstă de 26 de ani, evaluat pe piața transferurilor la 1.500.000 de euro, rămâne liber de contract în această vară, după ce a încheiat stagiunea pe locul 8 cu Gorica.

„Vă spun unul pe care nu cred că o să-l luăm, Jurica Prsir. Vă mai spun unul, că nici pe acesta nu cred că îl luăm, Abdallah. Și încă ceva…”, a spus Mihai Rotaru.