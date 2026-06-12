Oltenii vor să dea lovitura! Rotaru a pus ochii pe un croat de 1,5 milioane și o țintă FCSB

Oltenii vor să dea lovitura! Rotaru a pus ochii pe un croat de 1,5 milioane și o țintă FCSB Fotbal intern
SPORT.RO
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Universitatea Craiova pregătește campania pentru UEFA Champions League. Patronul campioanei a dezvăluit ce jucători dorește să aducă în Bănie.

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Mihai RotaruUniversitatea CraiovaJurica Prsir
Din articol

După un sezon excelent în care a reușit să câștige atât campionatul, cât și Cupa României, Universitatea Craiova caută să își întărească lotul pentru parcursul european. Obiectivul principal este accederea în grupa principală a Ligii Campionilor, motiv pentru care conducerea vrea ca echipa să fie acoperită pe toate posturile în eventualitatea unor plecări.

Mihai Rotaru a recunoscut în cadrul unui podcast interesul pentru Jurica Prsir. Mijlocașul croat în vârstă de 26 de ani, evaluat pe piața transferurilor la 1.500.000 de euro, rămâne liber de contract în această vară, după ce a încheiat stagiunea pe locul 8 cu Gorica.

„Vă spun unul pe care nu cred că o să-l luăm, Jurica Prsir. Vă mai spun unul, că nici pe acesta nu cred că îl luăm, Abdallah. Și încă ceva…”, a spus Mihai Rotaru.

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Ținte din campionatul intern pentru trupa din Bănie

Pe lângă jucătorii din afara țării, finanțatorul alb-albaștrilor a confirmat că urmărește cu atenție și fotbaliști din SuperLiga. Pe lista scurtă se află jucători de la Rapid, Sepsi OSK sau FC Voluntari. Printre remarcați se numără și Remus Guțea, un fotbalist care este curtat intens și de rivalii de la FCSB.

„Claudiu Petrila este un jucător pe care îl apreciem. Păun de la Sepsi este un jucător pe care îl apreciem. Mai sunt și la Dinamo. La Voluntari a venit Guțea. La FCSB nu ne băgăm, se creează animozități. Îmi place unul și de la FCSB, dar nu vă spun cine. Sunt anumiți jucători”, a mai transmis oficialul oltenilor.

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