Un fost dinamovist e enervat de situatia de la club: „La Dinamo e ca in Siria, fiecare se lupta cu fiecare!”

Situatia tensionata de la Dinamo nu ii lasa indiferenti pe fostii jucatori.

Dinamo l-a demis pe antrenorul Dusan Uhrin si l-a inlocuit cu Adi Mihalcea, dupa ce a ajuns in play-out pentru al treilea sezon consecutiv, iar acum se afla la doar trei puncte de locul de baraj pentru mentinerea in Liga 1. Cristi Munteanu, fostul portar al lui Dinamo, crede ca pentru situatia din clasament au fost de vina, in primul rand, conflictele din birouri, care s-au rasfrant asupra stabilitatii vestiarului si asupra rezultatelor.

„Din pacate, sunt foarte dezamagit de ce vad la Dinamo. Vad tot mai des dinamovisti care se cearta prin presa, e ceva dureros. Vad un club macinat de conflicte interioare, vad gasti, vad bisericute chiar in interiorul clubului. Nu exista echilibru, nu exista liniste, undele de soc si reactiile se transmit direct catre vestiar. Nu ma asteptam niciodata sa plece Uhrin, care a facut treaba buna, chiar imi doream ca el sa fie sprijinit mai mult. Plecarea lui arata ca acolo a existat o tensiune dincolo de fotbal si de rezultate. Echipa a fost macinata de tensiunile din interior, de scandalurile de acolo. Am vazut ca se cearta fostii jucatori la televizor, imi spunea cineva ca parca au turbat ‘cainii’. Exista o stare de conflict in permanenta, nu am inteles de ce, pentru ca lucrurile incepusera sa se aseze cum trebuie. Imaginea clubului a fost facuta varza, azi iese unul, maine iese altul, ultimul l-am vazut pe Danciulescu… Clubul e total dezechilibrat si nefunctional din punct de vedere institutional, e greu sa faci treaba buna in conditiile actuale. Prea mult scandal, prea multe stiri negative, prea multe tabere, prea multe orgolii, prea putin fotbal si prea putine rezultate.

Daca continua campionatul, trebuia sa ne gandim la orice, existau emotii cu retrogradarea. E diferenta mica de puncte si Dinamo era intrata in vrie. Jocul nu mergea, rezultatele lipseau, Uhrin plecase, a venit Mihalcea. Am fost coleg cu Adi Mihalcea, salut venirea lui ca de la dinamovist la dinamovist. S-a dezvoltat mult ca antrenor in ultimii ani, a fost si selectioner secund. E un baiat muncitor si calculat, e un antrenor care poate ajuta Dinamo. Sa vedem daca Dinamo il poate ajuta pe el. Problema la Dinamo nu a fost antrenorul, nici jucatorii, ci au fost conflictele, alimentate, nealimentate, nu mai conteaza. Parca e Siria la Dinamo, fiecare se lupta cu fiecare, e un camp de batalie. Cineva parca si-a dorit sa mentina o stare de conflict permanent la echipa asta. Daca nu existau suporterii extraordinari, sprijinul galeriei, chiar financiar in ultimele luni, atunci clubul era unul condamnat la disparitie”, a declarat fostul goalkeeper al lui Dinamo.