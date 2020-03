Mihalcea, antrenorul NIMANUI in plina epidemie! Dinamo si-a amanat reunirea din cauza coronavirusului! Reactia antrenorului

Mihalcea a ratat startul la Dinamo, s-a intalnit cu jucatorii sai doar o data. Dinamo poate juca in Europa - daca ia Cupa. Mihalcea vrea trofeul!

Mihalcea si-a vazut jucatorii doar o singura data - la prezentarea sa la Dinamo. A primit zeci de mesaje de incurajare Si-ar dori sa le faca suporterilor cadou anul acesta Cupa Romaniei. Dinamo e in semifinale.

"Ar fi trebuit sa ne reunim astazi, sa avem primul antrenament, dar l-am suspendat. E foarte grea viata in aceste conditii. Din pacate, nu am reusit sa intru in paine, cum se spune", a glumit Mihalcea.

Strainii lui Dinamo n-au plecat acasa. Doar cei de la Botosani si Craiova au parasit tara.

"Strainii sunt cei sunt cei mai preocupati, mai ales ca nu au familile in totalitate aproape de ei si stau cu gandul la ce se intampla in tarile lor. Am inteles situatia. Momentan, nu a parasit nimeni tara, dar vom vedea si vom lua o decizie zilele astea", spune Mihalcea.