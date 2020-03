"Unde m-ati adus fratilor?" Isi da Prunea demisia de la Dinamo? Declaratia care ii va scoate din minti pe cei din PCH! Ce reactie de ultima ora a oferit dupa ce fanii il vor OUT de la club

Florin Prunea a reactionat dupa ce fanii dinamovisti i-au cerut demisia.

Fanii celor de la Dinamo s-au enervat teribil in momentul in care Adrian Mihalcea a fost numit antrenorul celor de la Dinamo. Cei din PCH au spus ca propunerea lor era cu totul alta decat cea propusa de ei si i-au cerut demisia lui Florin Prunea prin interemdiul unui comunicat emis pe retelele de socializare.

"Adrian Mihalcea a fost propunerea imbratisata de patronul nostru din prima. Eu ii stimez pe fani, ii apreciez. Vorbesc cu ei si acum, sunt in contact cu ei. Demisia nu mi-o dau, ca nu sunt eu de capul mei aici. Daca patornul considera ca trebuie sa-mi dau demisia, atunci o fac. Eu am picat ca musca in lapte aici. Daca patronul considera ca trebuie sa-mi dau demisia. Liderii galeriei mi-au spus ca oricine ar fi venit.. Inca din prima zi. Eu a picat in al patrulea Razboi Mondial. Nu am facut decat sa-mi fac treaba, sa muncim, sa facem ceva. In conditiile in care s-a lucrat aici, in acest sezon era greu. Eu mai am contract pana in vara. Vedem dupa. Patronul, Danciulescu si Neagoe m-au convins sa vin aici. Eu si acum ii cert. 'Unde m-ati adus fratilor?'

De Adi Mihalcea nu se apropie nimeni. Eu va garantez asta. Un fost coleg de-al meu, care a crescut cu noi, dinamovist adevarat, un antrenor care munceste, eu am patit multe cu el cand ne bateam la promovare la Iasi si el era pe la Slobozia si pe unde mai era, meciuri grele. Stie la ce s-a inhamat, suntem alaturi de el, este antrenorul pe care l-am dorit cu totii. Vine sa munceasca pentru Dinamo si sunt convins ca vom avea rezultate impreuna", a declarat Florin Prunea, la Telekomsport.