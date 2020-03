"Cand se intampla ceva la Dinamo, nimeni nu isi asuma nimic!" Ionel Danciulescu rupe tacerea dupa ce a anuntat ca pleaca de la echipa! Ce a spus oficialul

Directorul sportiv a vorbit despre situatia de la club.

Ionel Danciulescu mai are contract cu Dinamo pana in vara, iar acesta este decis sa nu isi prelungeasca intelegerea. Danciulescu a vorbit despre situatia sa de la club si s-a declarat foarte nemultumit.

"S-au intamplat foarte multe lucuri in ultimul timp si decizia de a pleca e cea mai buna. Cand se intampla ceva la Dinamo, doar eu si inca 2-3 persoane suntem de vina, nimeni altcineva nu isi asuma nimic. Sunt multe lucruri neadevarate pe care le aud despre mine. Chiar nu am facut nimic bine la Dinamo? S-au adunat foarte multe si nu are rost sa mai raman, am incercat sa ajut aceasta echipa, prin fapte nu prin vorbe asa cum fac altii. E mai bine sa ma retrag, oricum nici cei de acolo nu sunt foarte dornici sa mai continuam. Eu nu pot sa mint asa cum mint altii. Cred ca ar fi trebuit sa plec in iarna, la acea intamplare penibila, cand eu si Prunea nu am fost luati in cantonament. Eu sunt in relatii bune cu cei de la Dinamo, dar multe persoane ma vorbesc pe la spate. Voi face tot ce tine de mine sa il ajut pe Mihalcea. Dinamo nu va muri, are cei mai frumosi suporteri", a spus Danciulescu la Pro X.