BREAKING NEWS! Ionel Danciulescu PLEACA de la Dinamo! Directorul sportiv a facut anuntul in DIRECT: "Sunt oameni care vorbesc pe la spate"

Ionel Danciulescu a luat decizia de a pleca de la Dinamo dupa cum a anuntat chiar el.

Directorul sportiv al "cainilor" a vorbit despre situatia delicata de la echipa, care a ramas fara antrenor dupa meciul pierdut cu Poli Iasi. Acesta a declarat pentru Digi Sport ca nu se simte apreciat si intentioneaza sa plece in doua luni, in special din cauza persoanelor "care vorbeesc pe la spate".



"Nu stiu cine va fi antrenor la Dinamo, pentru ca nu am avut niciun dialog in ultimele zile cu nimeni pe aceasta tema. Am vorbit doar de doua ori, cate un minut, cu Florin Prunea. Ma intereseaza ce antrenor va veni si va avea sustinerea mea, insa nu este problema mea. Stiti de ce? Daca ar fi vrut sa aiba o opinie, probabil ca m-ar fi intrebat.

Responsabilitatea mea la Dinamo a fost de a scoate castanele din foc, de imagine si situatia asta va mai continua doua luni, exact cat va mai dura contractul, asa ca eu cred ca cel mai bine este sa ne despartim.

S-a creat impresia falsa ca anumite lucruri s-au aflat de la mine, legat de alcatuirea echipei si alte detalii. Problema este ca la Dinamo sunt foarte multi oameni carora le place sa vorbeasca pe la spate. Nu ma intereseaza ce fac ei, ci ce fac altii. Eu, de exemplu, de cand am revenit la Dinamo, nu am vorbit niciodata cu Ionut Negoita", a declarat Ionel Danciulescu la Digi Sport.