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Ionuț Gurău (27 de ani) a fost prezentat oficial la FC Botoșani, formație cu care a semnat un contract valabil pentru sezonul 2026-2027.

Ionuț Gurău, prezentat oficial la FC Botoșani

Gurău s-a alăturat formației moldave în calitate de jucător liber de contract, după o experiență la clubul FK Bylis din Albania.

„FC Botoșani anunță transferul jucătorului Ionuț Gurău.

Născut pe 27.03.1999, la Brăila, Ionuț Gurău (1.98 m), evoluează ca portar și a semnat cu „roș-alb-albaștrii” un contract pe o perioadă de un an.

Ultimul club pentru care Ionuț Gurău a evoluat este FK Bylis din Albania. Anterior acestei aventuri, noul jucător al „roș-alb-albaștrilor” a jucat doar în România la Luceafărul Brăila, Academia Hagi, Farul U18, U. Constanța, Farul II, Gloria Buzău, Daco Getica, Unirea Slobozia și FCU 1948 Craiova. Bun venit în familia FC Botoșani și mult succes, Ionuț Gurău!”, a comunicat FC Botoșani, pe site-ul oficial al clubului.

FC Botoșani, la al treilea transfer din vară

FC Botoşani a anunţat, vineri, pe 19 iunie, transferul mijlocașului ofensiv brazilian Gabriel Gama da Silva (23 de ani).

Tot în cursul zilei de vineri, Botoșani a confirmat aducerea fundașului central francez Mamadou Diarra (27 de ani).

Până acum, gruparea patronată de Valeriu Iftime s-a despărțit de șapte jucători: Luka Kukic, Adams Friday, Aldair Caputa Ferreira, Enzo Lopez, Antonio Dumitru, Michael Pavlovic și Alexandru Bota.