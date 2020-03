Exemplu pentru Dinamo? Noua senzatie din Europa League era in pragul falimentului, iar acum o face sa tremure pe Manchester United 

Clubul austriac LASK Linz este una dintre surprizele placute in acest sezon al cupelor europene.

„Die Schwarz-Weißen” reprezinta una dintre povestile frumoase din fotbalul european actual. Fondat in 1908, campion al Austriei si castigator al Cupei Austriei in sezonul 1964-1965, cu una dintre cele mai mari baze de suporteri dupa rivalele din Viena si Salzburg, clubul din Oberosterreich a ajuns intr-o situatie disperata in urma cu 8 ani. In 2012, echipa cazuse in liga a 3-a austriaca, dupa ce nu reusise sa indeplineasca conditiile financiare pentru licentiere, fiind in pragul falimentului, iar un an mai tarziu a fost nevoita sa isi paraseaca stadionul de 8.000 de locuri, Waldstadion, pentru ca nu isi mai permiteau sa plateasca chiria.

Cand toti vedeau clubul desfiintat, managerul general Gerhard Klein a cautat o solutie de avarie si a reusit sa gasesca salvarea in devotamentul localnicilor. Doua luni mai tarziu, un grup format din 12 antreprenori, simpatizanti locali cu dare de mana, numit “Freunde des Lask”, a acceptat sa preia clubul, iar Wolf-Dieter Holzhey a devenit presedintele lui. Fiecare dintre ei a pus suma initiala de 75.000 de euro, a garantat personal pentru alti 75.000 de euro si a strans din sponsorizari minim 50.000 de euro. Rezultatele au inceput sa se vada imediat, iar situatia financiara stabila s-a transpus si in rezultate.

Dupa doua promovari succesive, in 2017, echipa s-a intors in Osterreichische Fußball-Bundesliga, iar in primul sezon a terminat pe locul al patrulea. In 2019, clubul s-a clasat pe pozitia secunda, la 12 puncte de RB Salzburg si s-a calificat pentru turul al treilea al preliminariilor Champions League, unde a trecut de FC Basel. Eliminarea din play-off in fata lui Club Brugge nu a facut decat sa ii ambitioneze pe jucatori si pe antrenorul Valerien Ismael, LASK reusind sa castige o grupa dificila in Europa League, cu Sporting Lisabona, PSV Eindhoven si Rosenborg, pentru ca in runda urmatoare sa elimine pe AZ Alkmaar.

Interesant este ca performantele din acest sezon, in care LASK a ajuns lider in campionat, la 6 puncte distanta de RB Salzburg, campioana Austriei din ultimele 6 sezoane, dar si pana in semifinalele Cupei Austriei, au fost realizate cu un lot format preponderent din jucatori austrieci, in care si-au gasit locul doar patru straini, croatul Petar Filipovici, australianul James Holland, brazilianul Joao Klauss (imprumutat de la Hoffenheim) si ghanezul Samuel Tetteh (imprumutat de la RB Salzburg). Acum, in optimile de finala ale Europa League, austriecii vor da piept cu Manchester United, pe 12 si 19 martie. Si, desi partida din Austria se va juca fara spectatori, ducand la o pierdere de 1 milion de euro din vanzarea de bilete, „Die Laskler” vor sa realizeze cel mai bun rezultat al clubului in istoria participarilor in cupele europene si sa elimine mult mai bine cotata trupa a lui Solskjaer.