OFICIAL | Adrian Mihalcea este noul antrenor al lui Dinamo! Anuntul facut de club! Ce mesaj le-a transmis fanilor

Adrian Mihalcea este noul antrenor al lui Dinamo. Acesta a fost astazi la hotelul lui Ionut Negoita pentru a discuta preluarea echipei, iar in cele din urma cele doua parti s-au inteles, iar antrenorul a fost prezentat la club.

Mihalcea a fost ultima oara secund la la echipa nationala a Romaniei. In tricoul alb-rosilor a castigat cinci trofee in aproape sapte sezoane petrecute la club. In cariera sa de antrenor le-a mai pregatit pe Unirea Slobozia, Dunarea Calarasi, UTA Arad, ACS Berceni si CS Mioveni.



"Sunt la fel de emotionat si de onorat ca in prima zi cand am venit ca jucator la Dinamo. Nu este cel mai fericit moment al echipei, dar sunt convins ca impreuna cu jucatorii si staff-ul tehnic si suporterii nostri vom reuso sa vorbim din nou de performanta la Dinamo. Ca jucator am trait momente unice la Dinamo, ca antrenor vreau sa retraiesc aceleasi sentimente", a declarat Adrian Mihalcea pentru site-ul oficial al clubului.