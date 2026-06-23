Clubul Chelsea se interesează de Maxence Lacroix, fundaşul rivalei londoneze Crystal Palace, prezent cu naţionala Franţei la Cupa Mondială de fotbal 2026, scrie The Athletic, potrivit site-ului eurosport.fr.
Chelsea îl urmărește pe Maxence Lacroix
Chelsea urmăreşte îndeaproape situaţia lui Maxence Lacroix şi şi-a exprimat un interes puternic pentru fundaşul francez.
Totuşi, Crystal Palace l-ar lăsa să plece pe Lacroix doar dacă îi va găsi un înlocuitor.
Astfel, gruparea de pe Stamford Bridge va trebui să facă o ofertă atractivă pentru a-i convinge pe "vulturi".
Lacroix, rezervă neutilizată pentru Franța
Lacroix a fost rezervă neutilizată în cele două meciuri de până acum ale Franţei la CM 2026, încheiate cu victorii, 3-1 cu Senegal şi 3-0 cu Irak.
Lacroix, în vârstă de 24 de ani, evoluează din 2024 la Crystal Palace, cu care a câştigat Cupa Angliei în sezonul 2024-2025 şi Conference League în sezonul 2025-2026.
- 50.000.000 de euro este cota de piață a lui Maxence Lacroix pe Transfermarkt.