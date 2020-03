Cazul ZARZAVATUL la Dinamo! Prunea a incalcat dress code-ul: "Asa tampiti suntem?" Dinamovistii au luat foc si ii cer demisia dupa ce a fost la cumparaturi in treningul lui Poli Iasi!

La Dinamo e din nou scandal!

Fanii s-au suparat pe presedintele Prunea, care s-a dus la cumparaturi in treningul fostei sale echipe. Oficialul a mers la shopping de zarzavaturi intr-un echipament vechi, de pe vremea in care echipa Iasului se numea CSMS.

"Iesisem sa cumpar zarzavaturi. Care e problema? Treningul cu Poli Iasi? Eu am treninguri cu Dinamo, cu Craiova, cu Bayern Munchen, cu AS Roma. Ma inbrac cu care vreau eu. Chiar atat de tampiti suntem, ne legam si de treningul pe care il port? Doamne, asa ceva chiar nu as fi crezut. Sa ma ierte cel care m-a pozat, dar nu-mi imaginam sa se tina cont de asa ceva. Imi face cineva regulile pentru cum sa ma imbrac la cumparaturi?", a explicat Prunea pentru Gazeta Sporturilor.

Pe paginile suporterilor dinamovisti, Prunea e criticat dur pentru alegerea sa vestimentara. Fanii il ataca si ii cer sa plece.