Ce seic o vrea pe Dinamo? Scandal URIAS la clubul pe care il preluase in Anglia! A PLECAT de la echipa dupa ce a petrecut cu sampanie la Bucuresti

Seicul de la Charlton si-a dat demisia dupa ce a intrat in conflict cu ceilalti oameni din conducere.

Intr-un comunicat oficial emis pe site-ul clubului Charlton, presedintele executiv Matt Southall a tinut sa ofere explicatii fanilor si sa infirme zvonurile care "au scapat de sub control". Cei din conducere il acuza pe Tahnoon Nimer, seicul venit la Bucuresti sa discute preluarea lui Dinamo, ca a trimis o scrisoare extrem de daunatoare in numele companiei care detine Charlton.

Matt Southall atentioneaza ca au fost folosite falsuri, iar seicul a fost rau intentionat, acesta amenintand membrii din din conducere in cazul in care fi respectat cerintele sale. Presedintele executiv considera ca acest lucru este de neacceptat si transmite ca Chartlon este intr-un moment crucial, in care toti oficialii ar trebui sa isi concentreze eforturile in interesul clubului.

De asemenea, Tahnoon Nimer este pus la zid din cauza actiunilor sale de a veni in Romania si de a se interesa de cumpararea lui Dinamo, in conditiile in care propriul club nu traverseaza o perioada buna. Consiliul de administratie il acuza pe seic ca, desi este actionar majoritar, a esuat sa ofere federatiei informatii privind sursa banilor investiti la echipa.

In urma comunicatului emis, Tahnoon Nimer a anuntat ca isi retrage sprijinul de la club cu efect imediat, lucru confirmat si pe pagina oficiala a clubului.

It is with regret that the board of Charlton Athletic Football Club accepts Tahnoon Nimer's resignation as a director with immediate effect. Read more: https://t.co/EFomyTC1R1 #cafc pic.twitter.com/TXx3MRvhuF — Charlton Athletic FC (@CAFCofficial) March 10, 2020