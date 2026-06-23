După un sezon mult sub așteptări, FCSB a obținut accederea în cupele europene pe ruta play-out-ului. Echipa pregătită de Marius Baciu le-a învins pe FC Botoșani și Dinamo în semifinala, respectiv finala barajului pentru un loc în preliminariile UEFA Europa Conference League.

FCSB insistă pentru transferul verii: ”Fotbalist! Doar Gigi Becali poate să-l aducă, e singurul care are banii necesari”

Ca să evite un scenariu similar celui din sezonul precedent, FCSB va trebui să-și întărească lotul, mai ales că au existat și câteva plecări importante, cum ar fi cea a căpitanului Darius Olaru, transferat în Belgia la Royale Union Saint-Gilloise.

Unul dintre fotbaliștii vizați de patronul Gigi Becali este Denis Drăguș, al cărui tată a mărturisit pentru Pro TV și Sport.ro că i-ar prinde bine o întoarcere în Superliga și că o mutare la FCSB poate fi tratată drept o rampă de lansare pentru un eventual transfer în străinătate în viitor.

Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, vede cu optimism revenirea lui Drăguș în fotbalul românesc, în cazul în care se va concretiza transferul la FCSB. Dragomir crede că singurul care îl poate aduce ”înapoi” pe internaționalul român este Gigi Becali, prin prisma puterii financiare pe care o are milionarul din Pipera.

”(n.r. Vedeți oportună venirea lui Drăguș în România?”) Extraordinar, sigur că da, dar să-l aducă întâi. Dar e greu de adus. E greu, e fotbalist, ăsta e fotbalist și fotbaliștii buni nu vin în România. (n.r. Gigi insistă pentru el, credeți că ar avea șansa să-l aducă?) Numai el poate să-l aducă, că el are banii cei mai mulți dintre conducători”, a spus Dragomir pentru Pro TV și Sport.ro.

Cifrele lui Denis Drăguș