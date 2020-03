Cum se antreneaza jucatorii lui Dinamo: "Le-am trimis un program." A preluat echipa, dar nu poate face antrenamente! Ce spune Adrian Mihalcea despre coronavirus

Adrian Mihalcea este noul antrenor al clubului Dinamo, dar nu poate face antrenamente corespunzatoare cu echipa din cauza coronavirusului.

Adrian Mihalcea nu si-a cunoscut inca toti jucatorii, din cauza pandemiei de coronavirus. Antrenorul spune ca din pacate nu stie cat va mai dura aceasta situatie si momentan le-a trimis tuturor fotbalistilor un program special de pregatire pe care sa il poata face din casa. Mihalcea ar fi de acord cu posibilitatea ca pauza de vara sa se anuleze, iar campionatul sa poata fi terminat:

"Este o situatie de respiro, dar nu prea. M-as fi bucurat daca s-ar fi putut face antrenamente si asa am fi stat mai mult timp impreuna, dar din pacate nu stiu cand vom reusi sa ne intalnim. Toti baietii sunt in Bucuresti, suntem in prezenta in contact cu ei. Ar fi trebuit sa avem azi antrenament si asteptam sa vedem ce posibilitate gasim. Mai multe detalii nu va pot da momentan, poate zilele urmatoare.

Nu numai Piscitelli, cam toti jucatorii straini sunt destul de preocupati. Piscitelli e in permanent contact cu familia lui si sunt intr-o situatie buna. Sunt izolati. E vorba despre sanatatea noastra si vrem sa gasim o posibilitate prin care acesti baieti sa nu sufere mai mult decat e cazul. Nu stiu cand se va relua campionatul, asteptam si noi. Nu exista o data limita, cazurile se inmultesc de la o ora la alta. Sunt tot felul de date aproximative, dar nimic clar in acest moment. Momentan am trimis un program catre toti jucatorii pe care sa il poata faca in casa. Asteptam sedintele de la UEFA unde s-a poate propune o data eventuala de incepere a campionatului. In functie de aceste date vom creiona si noi o perioada de pregatire. Nu vrem sa transmitem virusul mai departe si daca te antrenezi cu capul in alta parte si temator, nu stiu daca este un bun antrenament.

Am primit multe mesaje de la suporteri, toate sunt de felicitare si de bun venit. In rest, altfel de mesaje nu am primit.Eu cred ca impreuna vom face o treaba buna.

Nu stiu ce va fi posibil, dar din punctul meu de vedere nu ar fi o problema sa nu mai avem vacanta la vara. Eu vreau doar atunci cand incepem sa fim sanatosi, asta e mult mai important si este preocuparea noastra", a spus Adrian Mihalcea la PRO X.