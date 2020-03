Florin Prunea s-ar fi imbatat in canontament si s-a certat cu Uhrin! Detalii noi despre haosul de la Dinamo: fotbalistii, neplatiti din decembrie

Din articol Florin Prunea neaga acuzatiile

Clubul Dinamo se confrunta in continuare cu probleme la nivel organizatoric.

Situatia la Dinamo este in continuare tensionata si potrivit GSP, jucatorii au fost informati astazi ca salariile sunt blocate.

Fotbalistii nu si-au mai primit banii din luna decembrie si nici nu se stie cand vor fi achitate. Tot cei de la Gazeta Sporturilor au reamintit si de conflictul pornit intre Dusan Uhrin si Florin Prunea in cantonamentul de la Marbella. Potrivit acestora, Prunea s-ar fi imbatat in cantonament si s-a dus sa dea cu pumnii in usa lui Uhrin pentru a-l trage la raspundere si a vorbi despre o eventuala demitere.

Ultima isprava dezvaluita de sursa citata a fost o petrecere tinuta in hotelul din Iasi, unde Dinamo a fost cazata pentru meciul cu Poli, pe care l-a pierdut cu 1-0.

"Avand in vedere ca-si permit de multa vreme sa mearga la sefi in parte si sa se planga, ba ca antrenorul nu e bun, ba ca nu e de Dinamo, atunci isi pot permite si escapade cum a fost cea de la Iasi, cand s-au strans intr-o camera si-au pus-o de un chef. Mai ales ca nu le-a facut nimeni nimic", spun sursele GSP.

Florin Prunea neaga acuzatiile

Florin Prunea spune ca la Iasi nu a petrecut nimeni si el a stat cu Uhrin la receptia hotelului pana la 1:30 noaptea, incercand sa il convinga sa ramana la echipa:

"Nu a petrecut nimeni la Iasi, nu este adevarat. Cum a aparut un rezultat prost, cum au aparut si naparcile. Nu a fost absolut nimic dupa meci. Eu cu Dusan si cu secunzii am stat pana la 1:30 noaptea la receptia hotelului si am baut o bere si am incercat sa il conving sa ramana. Nu stim cine a dat stirea, este o stire neasumata de nimeni. Cum si stirea cu ce s-a intamplat in Spania, ca eu la 5 dimineata as fi dat cu pumnii in usa la Uhrin.", a spus Prunea.