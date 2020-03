Vine APOCALIPSA la Dinamo? Datoriile pot trage clubul in B! Retrogradarea NU mai e o gluma. Ce spune Prunea

Florin Prunea a vorbit despre situatia clubului si sansele sa se salveze de la retrogradare.

Presedintele lui Dinamo a vorbit la Digi Sport despre situatia delicata in care se afla clubul si banii care ar trebui investiti ca sa poata fi salvat. Intr-un dialog cu jurnalistul Decebal Radulescu, Florin Prunea a facut dezvaluiri neasteptate, care taie din aripile fanilor dinamovisti.



Decebal Radulescu: Dinamo are nevoie de doua milioane de euro pentru a se salva?

Florin Prunea: Nu stiu daca doua milionae. Daca fac un calcul, pot spune ca situatia nu e prea placuta. Nu pot sa nu remarc ca s-a apasat un buton si au aparut mizerii despre mine si club. Si vor mai aparea.

Decebal Radulescu: Are nevoie Dinamo de banii astia? Este adevarat ca nu ai fost platit din decembrie?

Florin Prunea: Eu sunt neplatit din septembrie, insa nu este asta problema. Nu am venit la Dinamo pentru bani. Am renuntat la salariu pentru ca alti angajati, care au salarii de 2000 - 2500 de lei sa isi primeasca banii. Avem nevoie de bani. Echipa este platita pe luna decembrie. Daca fac un calcul, suma ajunge pe acolo, asa cum spui tu. Ar fi pana in iunie, pana la finalul contractelor, cu tot cu utilitati si alte cheltuieli.