Suporterii lui Dinamo au luat FOC dupa numirea lui Adrian Mihalcea! Vor demisia lui Prunea si ii transmit un mesaj clar: "Negoita ne-a tras in piept!"

Cei din PCH au luat foc dupa instalarea lui Adrian Mihalcea.

Suporterii lui Dinamo s-au enervat dupa ce Adrian Mihalcea a fost numit in functia de antrenor al "cainilor" si il distrug pe Prunea despre care spun ca ar trebuie sa plece de la echipa.

"Cateva lamuriri legate de noutatile de la echipa:

1. Problema lui Dinamo pana acum NU A FOST ANTRENORUL, ci cei care au creat o atmosfera proasta in jurul echipei. Antrenorul a plecat, bagatorii de strambe au ramas, deci PERICOLUL ESTE ACELASI.

2. Propunerea boardului DDB pentru postul de antrenor a fost alta. Cel propus de noi a refuzat. Daca ar fi acceptat, noi eram dispusi sa ne asumam totul. Permiteti-ne sa nu dam numele antrenorului. Avem motive intemeiate. In plus, pentru ca stim care sunt persoanele din club careu au informatia, suntem curiosi daca va aparea in presa).

3. Adi Mihalcea a fost varianta lui Negoita. Ne-am inteles ca Mihalcea poate veni doar pica varianta noastra si DOAR DACA PLEACA PRUNEA. Daca Mihalcea este noul antrenor, PRUNEA TREBUIE SA PLECE. Altfel Negoita ne-a tras in piept.

4. PLECAREA lui Prunea nu este o ambitie a noastra. Rezultatele din ultima vreme impun aceasta masura. La prima conferinta de presa alaturi de Neagoe a spus: "Daca nu ajungem in play-off, PLECAM TOTI.

5. Negoita trebuie sa-si asume in totalitate rezultatele echipei de aici inainte.

6. Mihalcea trebuie sa inteleaga doua lucruri si va avea sustinerea noastra:

A. Un dinamovist trebuie sa vorbeasca cu respect despre Dinamo indiferent unde activeaza. In momentul asta asteptam scuze intr-o declaratie publica, asa cum a fost si afirmatia prin care s-a dezis de trecutul dinamovist.

B. Colaborarea cu Florin Prunea este nociva.

7. Asteptam din partea lui Balanescu sa-si dea DEMISIA, exact asa cum a promis", se arata in comunicatul emis de catre cei din PCH.