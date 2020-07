ULTIMA ORA! Joaca FCSB cu REZERVELE? Toni Petrea a facut anuntul inaintea meciului cu CFR: "Pregatim finala Cupei!"

Noul antrenor al FCSB a vorbit inaintea meciului cu CFR si a dezvaluit ce planuri are.

Anton Petrea a discutat despre revenirea la FCSB si problemele pe care le-a gasit la clubul lui Becali. De asemenea, fostul secund al lui Laurentiu Reghecampf a prezentat si planurile de viitor ale echipei, care se concentreaza pe dezvoltarea jucatorilor tineri. Petrea ii considera talentati, dar crede ca n-au fost uniti pana in prezent.

"Am fost foarte bucuros sa revin aici. Am vorbit si cu Laurentiu Reghecampf si totul este ok. Cu Tommy Neubert lucrez de cand m-am apucat de antrenorat, exceptand anii cand a fost el plecat. Ne intelegem foarte bine, avem o relatie excelenta. Sunt bucuros ca a putut sa ne ajute si sa vina langa noi. Sper sa ducem echipa mult mai sus decat este acum.

Uitandu-ne pe clasament, e greu sa facem comparatii cu loturile pe care le-am avut aici in trecut. Dar sunt jucatori de perspectiva, talentati si depinde de ei daca vor ajunge la nivelul celor din trecut. Rolul nostru e sa ii sprijinim sa isi creasca nivelul valoric.

Am urmarit fotbalul din Romania cat timp am fost plecat. Nu m-am rupt de fenomen. Am observat ca au fost numai individualitati, nu o echipa. Nu trageau la aceasi caruta. Aici va trebui sa lucram si noi, sa aducem jucatorii la un nivel de intelegere a jocului pentru a fi mai uniti si a avea rezultatele dorite.

E o bucurie sa revin la acest club, la aceasta baza frumoasa si sa ma reintalnesc cu oamenii alaturi de care am lucrat. Pe jucatori i-am regasit putin demoralizati, abatuti, dar am incercat si incerc sa le ridic moralul. Ce a fost, a trecut, e istorie, conteaza ce urmeaza in viitor", a spus Petrea intr-o conferinta de presa.

Antrenorul de la FCSB a prefatat si meciul contra campioanei si a subliniat ca prioritatea in sa este finala Cupei Romaniei.

"Partida cu CFR e una dificila, cu un adversar foarte bun si un antrenor foarte bun. Au obiectiv castigarea campionatului, sunt cea mai experimentata echipa din Liga 1 si vor veni sa joace cu daruire si ambitie. Noi nu avem nicio presiune, vreau doar sa vad un joc bun din partea jucatorilor mei si o eliberare de tot ce s-a intamplat pana acum.

Asta trebuie sa ne dea sperante pentru viitor si un rezultat bun ne-ar ajuta sa abordam finala Cupei cu incredere. Ne gandim la o formula de echipa cat mai aproape de ce vrem sa jucam, nu ne-am decis asupra formulei de start, dar cert este ca vrem sa pregatim finala Cupei de miercuri", a mai spus antrenorul.

Meciul dintre FCSB si CFR Cluj va avea loc sambata, de la ora 21:00, in vreme ce finala Cupei este programata miercurea viitoare, incepand cu ora 20:00.

FCSB nu este inca 100% sigura ca va juca finala, asteptandu-se astazi decizia Comisiei de Disciplina in cazul lui Andrei Vlad.