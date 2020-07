VIDEO | Presiune pe FCSB! Dan Petrescu vorbeste despre implicarea lui 'Reghe' si spera la erori: "Mi-as dori o greseala MARE pro-CFR!"

Partida care se va disputa sambata intre FCSB si CFR Cluj poate fi decisiva pentru titlu.

Tehnicianul campioanei a prefatat meciul impotriva echipei lui Toni Petrea si considera ca presiunea este la fel de mare pe ambele cluburi. "Bursucul" a comentat si ultimele schimbari de la clubul lui Gigi Becali, despre care se spune ca primeste ajutor din partea lui Laurentiu Reghecampf in pregatirea meciurilor urmatoare.

"La fel ca si pana acum, meciurile din play-off sunt toate grele. Mai ales cand jucam cu FCSB. Anul acesta poate ca nu mai e acelasi interes, aceeasi intensitate, pentru ca de obicei eram pe primele doua goluri. FCSB a iesit din lupta pentru titlu, dar vrea in Europa. Noi urmarim titlul. Ambele echipe au obiectiv, deci se va juca intens.

De fiecare data cand se schimba antrenorul la o echipa, jucatorii isi dau viata ca sa-l impresioneze pe cel nou. Din punctul asta de vedere, nu e bine pentru noi. Nu stiu daca o sa ii ajute Reghecampf sa pregateasca restul meciurilor, nu ma bag.

Cred ca e important ca au presiunea calificarii in Europa League, mai ales ca in finala Cupei vor avea un meci foarte greu. Va fi un meci cu Sepsi, o echipa importanta, care are jucatori agresivi. Nicio finala nu e usoara. Asa ca presiunea e si la ei la fel de mare ca la noi", a spus Dan Petrescu intr-o conferinta de presa sustinuta astazi.

Antrenorul campioanei a discutat si despre lupta la titlu si posibilitatea ca sezonul sa se opreasca in urma problemelor cauzate de coronavirus.

"Sper sa nu fie decisiva etapa asta, imi doresc sa jucam cu trofeul pe masa in ultima etapa. Dar daca facem un pas gresit, va fi extrem de greu sa mai revenim. Nu ma mai tem de nimic, la ce probleme am avut cu arbitrajele. Posibil sa fie la fel, posibil sa nu fie, dar va spun sincer ca mi-as dori o greseala mare pro-CFR, insa stiu ca n-o s-o am.

Nu e decizia mea sa se opreasca sezonul. Nu am fost de acord cu asta nici cand eram pe locul 1. Trebuie sa se joace, fotbal se joaca peste tot", a completat Dan Petrescu.