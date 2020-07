Avertisment pentru 'perlele' FCSB! Man si Coman, atentionati de un fost jucator al ros-albastrilor: "Sa nu faca greseala asta! Anumiti jucatori sunt favorizati"

Un fost jucator al ros-albastrilor i-a avertizat pe cei mai scumpi jucatori ai lui Gigi Becali.

Marian Aliuta a vorbit despre situatia de la FCSB, povestind un episod care il are pe Gigi Becali in prim-plan. Fostul fotbalist le-a avertizat pe 'perlele' patronului, Dennis Man si Florinel Coman.

"Nu m-am intors pentru Piturca, m-am intors la Steaua pentru ca e echipa mea de suflet. Am vrut sa dau un SMS lui Victor Piturca si i-am dat lui Victor Becali. I-am urat multa sanatate si sa ne vedem undeva ulterior si ca imi parea rau. Gigi Becali s-a suparat rau. Am pierdut 1-2 in Giulesti, m-a certat in vestiar. Jucasem bine, dar m-am certat cu patronul, inclusiv acolo dar si in parcare, si am plecat. Dupa ce am plecat la Rapid, m-a rugat sa raman. Dar era tarziu, era deja un conflict.

Miu imi spunea, daca te lauda patronul, esti in pericol! Si avea mare dreptate… Sa nu faca aceasta greseala si Man sau Coman… La FCSB sunt jucatori favorizati, asta e adevarul. Piturca a tinut cu jucatorii. A venit cu Paunescu si Gigi Becali si le-a zis de fata cu noi ca nu ne poate antrena. Sa faca rost de bani, altfel nu poate antrena. Si imediat s-a rezolvat", a declarat Aliuta pentru ProSport.